CHP’li Tezcan’dan flaş açıklama: Erdoğan yüzde 48'i geçmedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını sert bir dille eleştirdi. Tezcan devletin ajansının manipilasyon yaptığını ifade ederek şunları söyledi:



"Açıklamadıkları oranı size söylüyorum. AA yüzde 70.72 ile başladı. Erdoğan'ın oyunu yüzde 70.72 olarak verdi. Bu AA'nın 70'de başlayıp 50.5'te fit olacağını gösterdi. Suçüstü yakalandılar. Buna fırsat vermeyeceğiz. Açıkladığı 45 dakika sonra açılan sandık sayısı yüzde 20.23'e çıkıyor. Adım adım takip ediyoruz. Yüzde 5 açılan sandık sonuçlarına, yani ilk açılan sandıklardan itibaren şu ana kadar Erdoğan'ın oyu hiç bir saniye yüzde 48'in üzerine çıkmadı."