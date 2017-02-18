Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
THY uçağını tuvaletteki bomba notu yüzünden boşaltıldı
THY uçağı bomba notu yüzünden...
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Özlem Tekin'den seçmene çağrı
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve yaralılar var
Şanlurfa Viranşehir'de patlama; ölü ve...
MEB sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı
20 bin öğretmen için başvuru...

CHP’li İnce’den yeni anayasa eleştirisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin düzenlediği panelde halk oylamasına sunulacak olan yeni anayasa paketini eleştirdi. CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde...

CHP’li İnce’den yeni anayasa eleştirisi

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, () - CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin düzenlediği panelde halk oylamasına sunulacak olan yeni anayasa paketini eleştirdi.
CHP Yalova İl Başkanlığı tarafından Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nde düzenlenen 'Neden Hayır Diyoruz' isimli panel CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce katıldı. İnce burada yaptığı konuşmada, “550 milletvekili 600 olacak. Bu ülkenin 80 milyonun 80 milyonu milletvekili maaşını konuşur. Haklıdırlar da. Asgari ücretle geçinen insan ne yapacak, konuşacak tabi. Neden milletvekili sayısı 600’e çıkarıyoruz, bunu birisi anlatsın” dedi.
Milletvekili seçilme yaşının 18 yaşına düşürülmesini de eleştiren Muharrem İnce, “18 yaşında lise son sınıf öğrencisini milletvekili yaptık. Ey benim aziz milletim, acaba senin çocuklarından birisi mi olacak, yoksa genel başkanın arkadaşlarının çocuklarından birisi mi olacak? Sonra ne olacak, askerlikten muaf yapacakmışız onu. Fakirin çocuğu Gabar’da, Cudi’de El Bab’ta şehit olacak, genel başkanların arkadaşlarının çocukları 18 yaşında milletvekili olup, 20 bin lira da maaş alacak öyle mi? Yok ya. Hayır diyorum onun için” ifadesini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.