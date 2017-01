CHP’li İnce: Kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz

CHP Milletvekili Muharrem İnce, Anayasa değişikliği ile ilgili 'hayır' kampanyasını başlattıklarını söyleyerek, "Önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz" dedi.

Yalova'da, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli’nde CHP İl örgütü tarafından düzenlenen programa katılan Muharrem İnce, "Türkiye’nin her yerini gezeceğiz ve bunu halkımıza anlatacağız. Hopa’dan girip İğneada’dan çıkacağız. 24 saat esasına göre bu çalışmayı yapacağız" dedi. İnce, anayasa değişikliği sonrası yapılacak olan sistem değişikliğinin telafisinin olmadığını savunarak, şöyle devam etti:

"Bir kampanyada bir bölgede iyi çalışmazsınız, aday tutmaz, karşı partinin rüzgârı vardır ve seçimi kaybedebilirsiniz. Bunlar siyasetin doğasında var. Sonra çok çalışırsınız ve telafi edersiniz. Ama önümüzdeki süreçte yaşayacağımız referandumun telafisi yok. Bunu kaybettiğimizde 140 yıllık demokrasi kültürümüzü kaybedeceğiz, tarihi tersine akıtacağız, 70 yıllık çok partili dönemi sona erdireceğiz, meclisi işlevsiz hale getireceğiz. Her şeyin başı olacak bir kişi; yasamanın, Yargının, devletin, milletin, ordunun, partinin başı. Bunun adı başkanlık sistemi değil, cumhurbaşkanlığı sistemi de değil parlamenter sistem de değil. Bunun adı olsa olsa her şeyin başı olduğu için tek baş sistemi olurdu. Biz bu referandumda buna hayır demeliyiz. Bu AKP ile CHP arasında bir yarış değil. Bu çocuklarımızın geleceği."

"Bir ülkeyi tek adamın yönetmesi egemen güçlerin işine gelir" diyen İnce, "550 kişiyle uğraşmaz, tek kişiyi ele geçirdiler mi koca Türkiye’yi ele geçirirler. Bizim derdimiz Tayyip Erdoğan değil. Bugün o, yarın başkası olur. Kim olursa olsun bu yetkiyi veremeyiz ve vermeyeceğiz. Bu 22 Haziran 1919’da başlayan bir mücadelenin sona ermesi demektir" diye konuştu. İnce, şöyle konuştu:

"Devlet başkanı oldu diyelim birisi. Yardımcı atayacak. Kaç tane atayacak belli değil. Kimi atayacak belli değil. Hangi özelliklere sahip belli değil. Seçimle mi gelecek? Hayır. Seni başkan yardımcısı yaptı diyelim. Bu memur atamayla gelen birisi olacak. Peki, bu memur, milletten onay alan birisi değil. Hastalandı cumhurbaşkanı diyelim, hastalandı ya da yurt dışına gitti. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkilisi, sorumlusu başkan yardımcısı olacak. Niye meclis başkanı değil? Mecliste bütün temsilciler var. AKP’li, CHP’li, MHP’li, HDP’li var. Neden başkan yardımcısında yetki? Yani damadını başkan yardımcısı yapacak. Yurt dışına gittiğinde damadına başkanlığı mı bırakacak? Ölürse damadına mı bırakacak? Böyle bir şey olabilir mi? Bu geçmemeli. Sen Tayyip Erdoğan’ı çok seviyorsan seçimde git ver oyunu. Bu geçerse bu ülkenin sonu olur."

İlyas Salman ile Şener Şen’in başrolünde oynadığı 'Banker Bilo' filmini hatırlatan İnce, "İlyas Salman saf bir Anadolu delikanlısıydı. Şener Şen de Banker Bilo’ydu. Sürekli İlyas Salman’ı kandırıyordu. Sonra bir gün 'Bu çok saf' diye vekalet verdi. Vekalet verince herşeyi üstüne geçirdi İlyas Salman’ın. Bunu Apo kandırdı, Fethullah kandırdı, Obama kandırdı, Esad kandırdı. 'Rabbim beni affetsin' dedi. Kesin bunu yardımcısı kandıracaktır, bu olursa. Banker Bilo gibi oluruz bakın. Bizim bu konuda çok ciddi bir çalışma ile bunları insanlarımıza anlatmamız lazım" dedi.



