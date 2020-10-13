CHP’li Faik Öztrak’tan büyük suçlama. ATV’nin sahibine verilen 10 milyon TL’lik ihaleyi açıkladı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlediği basın toplantısında ATV’nin sahibi olan kişiye "kapalı kapılar" ardında verilen ihaleyi sordu. Yaklaşık 10 milyar TL’lik ihale bedeli olduğunu dile getiren Öztrak, aynı firmanın yaklaşık 9.5 milyar TL’lik vergi istisnasında faydalandığını dile getirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, iktidarın ATV’nin sahibine verdiği 10 milyar TL’lik ihaleyi ve yine aynı şirkete tanınan 9.5 milyar TL’lik vergi istisnasını düzenlediği basın toplantısında sordu.

İhalenin "kapalı kapılar" arkasında verildiğini iddia eden Öztrak, "Peki, ihale bedeli ne kadar? 9,8 milyar lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira. Hadi iş burada kalsa iyi… 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış Resmi Gazete’de vergi, resim, harçtan, harç istisnalarından yararlanan şirketlerin ve ne kadar harç istisnasından yararlandıklarına dair bilgiler var." ifadelerini kullandı.

Öztrak’ın açıklamaları şu şekilde:

“Bu zalim yönetim Covid-19 salgınını bile, yandaşları için fırsata çevirmeye çalışıyor. Nasıl mı? Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesini kullanarak. Afet, salgın gibi olağanüstü hallerde, idareye istediğiyle gizli, kapaklı masaya oturma imkânı veren “İstisnai ihale” yöntemini usul haline getirerek. Geçtiğimiz Ağustos’ta, bu ihale yöntemiyle gerçekleştirilen “en yüksek” bedelli iş, kapalı kapılar ardında yine bir yandaş gruba gitti. İhaleyi verdikleri grup, havuz medyasının amiral gemisi ATV’nin de sahibi.

Verdikleri ihale ne? “Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini İşi Projesi.” Yani salgınla alakalı bir hastane yapımı veya aşı veya donanımın temini değil. İstense açık ihale yöntemleriyle yapılabilecek bir iş. Peki, ihale bedeli ne kadar? 9,8 milyar lira. Yani yaklaşık 10 milyar lira.

Hadi iş burada kalsa iyi… 9 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmış Resmi Gazete’de vergi, resim, harçtan, harç istisnalarından yararlanan şirketlerin ve ne kadar harç istisnasından yararlandıklarına dair bilgiler var. Bu tebliğ ile söz konusu yandaş müteahhide neredeyse Ağustos’ta verilen o işin tutarı kadar vergi istisnası tanınmış. Yani bir başka ifadeyle bu iş yandaşa vergi istisnalarıyla devlet eliyle bedavaya getiriliyor.

Şimdi bu 9,5 milyar liralık vergi istisnası bunlara verilirken. Bu listede vergi istisnası tanınan başka tanıdık isimler de var. Mesela Sakarya’daki tank-palet fabrikasını bedelsiz verdikleri, Katar ordusunun da büyük ortağı olduğu, BMC firmasına 98 milyon 750 bin liralık vergi istisnası gitmiş."

"ESNAF SABREDECEK, YANDAŞ İSTİFLEYECEK"

"Sen esnafın vergi ve prim borçlarını faiziyle ertele, çatır çatır tahsil et, perişan olmuş esnafın vergi ve pirim borçlarını silme. Sonrada çık, yandaşlarının milyarlarca liralık vergisini tek bir kalemde sil. İşçi, çiftçi, besici, esnaf, emekli, memur, iş adamı sabredecek, yandaş da dolarları, avroları bir güzel istifleyecek. Bu mudur adalet? Bu mudur hak, hukuk? Bu mudur vicdan? Ne diyor Tevfik Fikret; “Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak! Yarın bakarsınız söner, bugün çıtırdayan ocak! Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak… Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”

Kaynak: Yeniçağ