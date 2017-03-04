CHP’li Bingöl: Hayır oyu verecekler arasında Ak Parti ve MHP'li de var

Yusuf Özgür BÜLBÜL/MUŞ, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Muş'ta yaptığı açıklamada, "Hayır oyu verecekler arasında geçmiş dönemde Ak Parti'ye, MHP'ye oy veren kardeşlerimiz var. Bütün siyasi yelpazede olan vatandaşlarımızın uzlaştıkları bir hayır söz konusu. Bunları sırf kendilerine yönelmediler diye, oy vermediler diye ellerinin tersiyle itip terörist ilan etmek en büyük haksızlık ve saygısızlıktır" dedi.

Bingöl’de katıldığı bir taziye sonrası Muş’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, referandumla ilgili yaptığı bir değerlendirme yaptı. 'Evet' veya 'Hayır' oyu verecekleri ayrıştırmanın yanlış olduğunu söyledi. Tekin Bingöl, "Yüzde 50 ve üzerinde bir hayır oyu söz konusu. Eğer siz hayır oyu kullanan vatandaşlar içerisinde geçmişte AK Parti’ye oy veren seçmen kardeşlerimizi ya da diğer partilere oy verenleri 16 Nisan’da hak etmedikleri bir suçlamayla karşı karşıya bırakırsanız, bu gerçekten bir siyasetçinin yapacağı en büyük yanlıştır. Hayır oyu verecekler arasında geçmiş dönemde Ak Parti’ye, MHP’ye oy veren kardeşlerimiz var. Bütün siyasi yelpazede olan vatandaşlarımızın uzlaştıkları bir hayır söz konusu. Bunları sırf kendilerine yönelmediler diye, oy vermediler diye ellerinin tersiyle itip terörist ilan etmek en büyük haksızlık ve saygısızlıktır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin Almanya’da mitinglere katılımının engellenmesiyle ilgili bir soruya Tekin Bingöl, Almanya’da bakanlara karşı yapılan yaklaşımı asla doğru bulmadıklarını bildirdi. Böyle bir yasaklamayı içlerine sindiremediklerini anlatan Bingöl, bu konuda şunları söyledi:

"Seçimle iş başına gelmiş bir bakan böyle bir muameleye maruz bırakılmamalı, bu bizi üzmüştür. Fikir özgürlüklerini çok geniş bir şekilde kullanması gereken Avrupa ülkesinin her zaman özgürlüklerden yana olduğunu ifade eden bir Avrupa ülkesinin bir bakanı, gidip orada düşüncelerini özgürce ifade etmesini engellemesi, hiç de doğru bir yaklaşım değildir, bunu kabul etmiyoruz. Umut ediyorum ki bu tavırdan en kısa süre içerisinde vazgeçilir. Bir bakana yapılan haksızlığa biz şiddetle karşı çıkıyorsak, böyle bir muameleye maruz bırakılmamaları gerektiğini ifade ediyorsak, Türkiye’de de aynı anlayışla özgür düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak gerekiyor. Bütün dünyada 300’e yakın tutuklu ve gözaltında gazeteci var. Bunun yarıdan fazlası 157’si maalesef benim ülkemdeki gazeteciler. Aylardır tutuklanan gazetecilerin iddianameleri hazırlanmadığı için mahkemeye çıkamıyorlar. Özgürlükler eşit bir şekilde mutlaka kullanılmalı. Bu Türkiye’de Avrupa’da da böyle olmalı."

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