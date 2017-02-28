CHP’li Bekaroğlu’dan İçişleri Bakanı Soylu’ya tepki

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Mardin'in Nusaybin İlçesi'ne bağlı Koruköy'de sürdürülen operasyonlara ilişkin yönelttiği sorular üzerine kendisine, "Bana niye soruyorsun? Git Kandil'e, Karayılan'a sor. O sana anlatsın ne olduğunu" diye yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya tepki gösterdi. Hedef gösterildiğini öne süren Bekaroğlu, "Bizim vatanseverliğimizi, milliyetçiliğimizi ve insanlığımızı Süleyman Soylu’nun tartışmaya hakkı yoktur, haddi değildir. Ne geçmişi, ne çağı, ne kalibresi buna müsait değildir" dedi.Rize’de CHP Merkez İlçe Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Mehmet Bekaroğlu, sosyal demokrat bir parti olduklarını terörle mücadeleyi desteklemelerinin yanında yapılan her operasyonun hukuk içerisinde ve insan hakları duyarlılığının da ihmal edilmeden yapılması gerektiğine inandıklarını ifade etti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bunu bilmesine rağmen CHP ve kendisini terörle ilişkilendirerek hedef gösterdiğini öne süren Bekaroğlu şunları söyledi:"Bu açıklamayı ‘evet’ kampanyasını başlattığı bir toplantıda yapıyor. İnsan utanır. Soylu’nun kalibresi bana çamur atacak derecede değildir. Bekaroğlu’nu Rize de, Türkiye de bilir. Hayatım insan hakları mücadelesi ile geçmiştir. Kim olursa olsun, kim mağdursa, kimin hakkı gasp edilmişse orada mücadelemi yürütmüşümdür. Bunu dünya biliyor. Süleyman Soylu’nun bunun üzerinden Bekaroğlu’nu karalaması, hele hele ‘gitsin bakalım Rize’de aday olsun da görelim’ demesi haddi değildir. Süleyman Soylu hadsizlik yapmıştır. Eğer referandum kampanyası yapacaksa yapsın. Anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini bu millete anlatsın. Biz de anlatıyoruz. Ama AK Parti, Cumhurbaşkanından başlayarak en aşağıdaki adama kadar herkes, hiçbir şekilde bu anaysa değişikliğinin içeriğini anlatmıyor. Anayasa değişikliğine karşı çıkanlara çamur atmakla geçiniyorlar. Rize’den de aday olurum. Geçmişte oldum da. Nerede aday olacağımın hesabını yapmak Süleyman Soylu’ya düşmez. Yaptığı iş ayıptır, yakışmaz, hadsizliktir.""BAKANIN BİZİ HEDEF GÖSTERME HAKKI YOKTUR"Soylu’nun açıklamaları ile Trabzon ve Rize gibi duyarlı bir bölgede kendisinin hedef gösterildiğini öne süren Bekaroğlu, şöyle devam etti:"Devletin Bakanı bütün yurttaşların can güvenliğinden sorumludur. Devletin İçişleri Bakanının yurttaşları ve beni, ya da başka birilerine hedef gösterme hakkı yoktur. Bu hadsizliktir, ayıptır. Süleyman Soylu’nun Mehmet Bekaroğlu’nun şahsını tartışmaya kalibresi, siyasi geçmişi ve tarihi yetmez. Gerçekten yapacağı ve söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Kime soracağım? Bana, ‘Kandile sorsunlar' diyor. Bir devletin İçişleri Bakanı'nın cevabına bak. Kandil kim? Kandil terör örgütü değil mi? Kandil terör örgütünün yuvası değil mi? Ben kime sormuşum? İçişleri Bakanına sormuşum. Ne sormuşum? ‘Bu konularla ilgili bir açıklama yapılmadı. Devlet açıklama yapmadığı için dünya kadar spekülasyon var. Bu devletimize de terörle mücadelemize de zarar veriyor. Bir açıklama yapın; ne oluyor orada?’ Bunu kime soracağım. ‘Kandil’e sorun diyor.’ Kandil’i ben muhatap almıyorum. Öyle anlaşılıyor ki İçişleri Bakanı, AK Parti muhatap olarak Kandil’i görüyor. Ben muhatap görmüyorum. Soylu’nun bu açıklamaları en basitinden ayıptır. Bizim vatanseverliğimizi, milliyetçiliğimizi ve insanlığımızı Süleyman Soylu’nun tartışmaya hakkı yoktur, haddi değildir. Ne geçmişi, ne çağı, ne kalibresi buna müsait değildir."

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