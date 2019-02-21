CHP’li Bayır'dan liste tepkisi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Buca ilçesinde Suat Nezir’in adaylığı geri çekilerek yerine Erhan Kılıç’ın belediye başkan adayı gösterilmesine tepki gösterdi. Sürecin iyi yönetilmediğini savunan Bayır, "Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir’in, son anda geri çekilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bayır, "Ne yazık ki CHP gibi bir partide olmaması gereken şeyleri görüyoruz. Ben 36 yıldır siyaset yapıyorum. İlk defa yaşamında bir genel başkan yardımcısının, İzmir’i tanımayan, İzmir’in coğrafyasını bilmeyen, tabandan kopuk insanların, bu sürece dahil olduğunu gördüm" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’ya, listelere müdahale ettikleri iddiasıyla tepki gösteren Bayır’ın hedefindeki bir diğer isim ise İzmir Milletvekili Murat Bakan oldu. Bayır, "Gelecekteki kariyer hırsı için, tekrar seçilme adına bu işlerin içine giren Murat Bakan gibi hırslı insanlar var. ‘Benden olsun, bana yakın olsun’ anlayışı ile iki defa belediye başkan adayını değiştirdiler. Bu ciddi bir infial yarattı. Buca yanıyor şu anda, onu nasıl söndüreceğiz" dedi.

'AKIL TUTULMASI'

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na ilçeler ile ilgili rapor verdiğini belirten Bayır, "Ama öyle anlaşılıyor ki bizim söylediğimiz şeyler, önce uygulansa da sonra birilerinin kariyer planlamasını bozduğu için değiştirilmeye kalkışılıyor. Bunu anlamak mümkün değil. Özellikle Malatya milletvekili olan Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın Güzelbahçe’den tut, Karaburun ve Buca’ya kadar birçok yerin değiştirilmesinde rol almasını da anlamış değilim. Çiğli’deki adayı Narlıdere’den aday yapmak akıl tutulması. Akıl alır gibi değil. Çiğli neresi, Narlıdere neresi? Buca’da iki kez isim açıklanıyor ve geri çekiliyor. Süreç iyi yönetilmedi" diye konuştu.

‘FATURAYI ONLAR ÇEKECEK’

Yaşanan sürecin partiye zarar vereceğini savunan Tacettin Bayır, şöyle dedi: "Seçime 40 gün var. Hala bir seçim programı yapmamış bir İl Başkanı, hala yukarıda aday belirleyen Genel Merkez var. Ve sokağa inmemişiz. Nasıl olacak? Geçen sefer 8 ilçe kaybettik. Bugünkü hesaplara baktığımda en az 11-12 ilçe İzmir’de kayıp görünüyor. 40 günde bunun 3-4’ünü toparlar mıyız, bilmiyorum. Ama böyle bir yaklaşım bize çok ciddi kayıp yaşatacak. O ‘kale’ denen yerden bir hayal kırıklığı çıkacak. Sonra dönüp diyecekler ki; ‘Siz sebep oldunuz.’ Sen adayın kim olacağını bana sormayacaksın, benim fikrimi almayacaksın, kariyer planlaması yapan genç milletvekili arkadaşlarımız ‘Aman benim adamım olsun. Bir daha milletvekili olayım’ hesabı içerisinde Genel Başkan'a kirli bilgi verecekler, onları dinleyeceksin. Bu işin sonunda çıkacak faturayı onlar çekecek, ben çekmeyeceğim."



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