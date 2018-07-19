CHP’li Aytuğ Atıcı OHAL’e tepki olarak uzattığı sakalını kestirdi (1)

Nursima KESKİN /ANKARA () - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
(FOTOĞRAF)
Nursima KESKİN /ANKARA () - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi. (FOTOĞRAF)
19 Temmuz 2018 Perşembe 10:08
Nursima KESKİN /ANKARA () - OHAL’i 2 yıldır sakallarını uzatarak protesto eden CHP’li Aytuğ Atıcı, OHAL'in kalkmasıyla birlikte sakallarını TBMM berberinde kestirdi.
(FOTOĞRAF)
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