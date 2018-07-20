CHP’li Aydın'dan torba yasa tepkisi

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen torba yasada, uzman emekli doktor ve diş hekimlerine maaş zammı öngörülürken, diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışında bırakılmasına tepki gösterdi.CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülen, önümüzdeki hafta Genel Kurul’da ele alınması beklenen torba yasaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tasarıda emekli uzman hekim ve diş hekimlerine maaş zammı öngörüldüğünü hatırlatan Aydın, diğer sağlık çalışanlarının kapsam dışında kalmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Erkan Aydın, "Emekli eczacılar, hemşireler, veteriner hekimler, sağlık memurları, acil tıbbi teknisyenleri, ebeler, röntgen teknisyenleri, anestezi teknisyenleri ve diğer çalışanların kapsam dışında kalması büyük bir gelir adaletsizliğine yol açar. Tasarının bu halde geçmesi, meslekler arası ayrımcılığı beraberinde getireceği gibi çalışma barışını da bozar" dedi.Aydın, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nda çalışan eczacıların maaşlarının diğer kurumlarda çalışanlara göre daha düşük olduğunu da ifade ederek, "Kurumda çalışan eczacılar en fazla 3 bin ile 3 bin 700 lira arasında maaş almaktadır. Türkiye’de yoksulluk sınırının 5 bin 473 lira olduğu dikkate alınırsa kamudaki eczacılar bunun çok altında yaşam seviyesi sürdürmektedirler. Ayrıca; eczacılar 5 yıllık eğitim alsalar da diğer 5 yıllık yüksekokul mezunlarının ek ödeme oranlarından daha düşük ek ödeme katsayısına sahiplerdir. Böylesine adaletsizlik giderilmemişken, TBMM’de görüşülen torba yasa, ayrımcılığı daha da körükleyecektir. Biz başta eczacılar olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının bu tasarıya dahil edilmesini istiyoruz" diye konuştu.Aydın, TBMM’de verecekleri önergeyle eczacıların ve diğer sağlık çalışanlarının kapsama alınması için çaba göstereceklerini belirtti.

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