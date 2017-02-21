CHP’li Atıcı, Mersin’de öğrencilerin ders saatinde dernek toplantısına götürülmesini sordu

Ali Ekber ŞEN / MERSİN, () - CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Mersin'de öğrencilerin ders saatinde okul dışına çıkarılarak bir dernek toplantısına götürülüp götürülmediğini, verdiği önergeyle Milli Eğitim Bakanı'na sordu.

Atıcı, 17 Şubat 2017'te Mersin merkezde Önder İmam Hatipler Derneği'nin organize ettiği toplantı için, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın katılacağı bilgisiyle hazırlıklar yapılarak, toplantıya öğrenci taşımak ve katılımı üst düzeyde tutmak üzere, yöneticilere baskı yapıldığını öne sürdü. Öğrencilerin ders saatinde bir derneğin toplantısına götürülmek üzere okul dışına çıkarılmasına velililerin de tepki gösterdiğini belirten Atıcı, TBMM'ye verdiği önergede Milli Eğitim Bakanı'na şu soruları yöneltti:

"Mersin'de bulunan okulların yöneticileri, bir derneğin toplantısına katılmak üzere, öğrencileri ders saatinde okul dışına çıkarmak için velilerden veya Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin almış mıdır? İzin alınmış ise hangi gerekçe ile hangi tarihte ve hangi makamdan izin alınmıştır?, Öğrencilerin ders saatinde okul dışı dernek faaliyetlerine gidebilmesi için hangi işlemlerin yapılması gerekir?, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim müfredatına göre okul dışı dernek faaliyetlerine ders saatinde katılım zorunluluğu var mıdır?, Cumhurbaşkanı'nın oğlu Bilal Erdoğan'ın katılacağı bildirilen toplantıya öğrenci taşımak için yöneticilere baskı uygulandığı doğru mudur?, Bu konuda herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır?"

SORU ÖNERGESİNE NEDEN OLAN HABER

Atıcı'nın tepki göstererek soru önergesiyle ilgili toplantının yapıldığı derneğin resmi internet sitesinde, "Önder İmam Hatip Gençlik Buluşması Mersin'de" başlığıyla yayınlandı. Yayınlanan haber şöyle :

"Gençlik Komisyonumuz Genç Önder tarafından düzenlenen ve 'Her şey çok net, sen de gel durma!' sloganı ile yola çıkan İmam Hatip Gençlik Buluşmaları'nın üçüncü durağı Mersin oldu. İlki Aksaray'da, ikincisi ise Hatay'da gerçekleşen İmam Hatip Gençlik Buluşmaları ile bir araya gelen gençler hem manevi yönden bilgi sahibi oluyor, hem de program kapsamında gerçekleşen etkinliklerle coşkularını ve heyecanlarını yaşıyor. Mersin İmam Hatipliler Derneği'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Önder Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Ak Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun, Genç Önder Başkanı Abdullah Ceylan ve çok sayıda imam hatip öğrencisi katıldı."

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