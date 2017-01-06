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CHP’li Arık, 'camide siyaset' fotoğrafını TBMM'ye taşıdı

KAYSERİ, () - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın camide öğrencilerle yaptığı faaliyeti, siyasi içerik taşıdığı ve siyasi propaganda olduğu gerekçesiyle TBMM'ne  taşıdı....

CHP’li Arık, 'camide siyaset' fotoğrafını TBMM'ye taşıdı

KAYSERİ, () - CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ın camide öğrencilerle yaptığı faaliyeti, siyasi içerik taşıdığı ve siyasi propaganda olduğu gerekçesiyle TBMM'ne  taşıdı. Arık ''Bu fotoğraf, IŞID ve FETÖ’nün tohumlarının yeniden atıldığının fotoğrafıdır. Camide siyaset yapanlar FETÖ'nün ve IŞID'ın değirmenine su taşıyor" dedi.
Develi İlçesi'nde geçen hafta yaşanan konuyu Meclise taşıyan CHP Milletvekili Arık konuşmasında, şunları söyledi:
"AKP’nin eğitim politikası ile yetiştirmeye çalıştığı ‘dindar ve kindar insan’ IŞİD için potansiyel militan adayıdır. Maalesef AKP FETÖ’nün darbe girişimi ve IŞİD’in katliamları başta olmak üzere dinci örgütlerin saldırılarından hala da ders çıkaramadı. Dincilik adeta bir afyon gibi, haşhaş gibi IŞİD ve FETÖ’nün olduğu kadar bir kısım AKP’lilerin de kanında dolaşıyor, zihinlerini uyuşturuyor."
TBMM kürsüsünden Develi Belediye Başkanı ve Milli Eğitim Müdürü’nün caminin içinde öğrencilerle Ak Parti ile özdeşleşen, Rabia işareti yaptıklarının fotoğrafı gösteren Arık, bu fotoğrafın görünenden daha fazla şey ifade ettiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bu fotoğraf; hırsızlığa, yolsuzluğa, kamu malını babalarının malı gibi kullananlara, çocuklara tecavüz edenlere ses çıkaramayanların yeni yılı karşılayanlara ahlak dersi vermeye kalkmasının fotoğrafıdır. Bizim bu din görevlisinden beklentimiz, camide siyaset yaptırmam diyebilmesiydi. Çocuklara tecavüz edenlere tek kelime etmiyor, devletin malını çalanlara 'Devlet malını çalmak haramdır' demiyor, belediye başkanı ile camide siyaset yapıyor, olmaz böyle bir şey. Bu fotoğraf, laik ve bilimsel eğitimden, okuyan, düşünen, sorgulayan, fikri hür, vicdanı hür nesillerden korkanların, dindar ve kindar nesiller yaratarak, varlıklarını daha uzun yıllar sürdürme telaşının fotoğrafıdır. Bizim bu İlçe Milli Eğitim Müdürü’nden beklentimiz, 'ey belediye başkanı bu çocuklar üzerinden senin camide siyaset yapmana izin vermem' şeklindeydi."

FOTOĞRAFLI

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