CHP’den ‘ÇİFTÇİNİN DESTEĞİNE EL KONULMASIN’ başvurusu

AKP’nin özelleştirmeyle palazlandırdığı özel elektrik dağıtım şirketleri, çiftçinin kabusu haline geldi. Şirketler, sadece “Borcu var” bildirimiyle çiftçinin Ziraat Bankası’na yatan tarımsal destekleme parasına rahatlıkla el koyabiliyor. CHP’li vekil Mahmut Tanal, bu keyfi uygulamayı Kamu Denetçiliği Kurumu’na taşıdı.

CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik enerjisi borçları bahane edilerek çiftçilerin Ziraat Bankası’na yatan mazot ve gübre desteği gibi tarımsal destekleme paralarına özel elektrik dağıtım şirketlerince el konulmasını, Kamu Denetçiliği Kurumu’na şikayet etti.

CHP’li vekilin şikayet dilekçesinde, özellikle GAP kapsamındaki Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde çiftçinin destek paralarına, bu illere elektrik dağıtım hizmeti veren DEDAŞ şirketi tarafından el konulduğu hatırlatıldı.

Dilekçede, Anayasa’nın “Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlıklı 45. maddesi gereğince devletin çiftçileri korumakla ve desteklemekle yükümlü olduğu vurgulandı. Devlet tarafından çiftçiyi kalkındırmak ve üretimi artırmak amacıyla ödenen tarımsal desteklemelerin, sebebi açıklığa kavuşturulmayan özel elektrik dağıtım şirketlerinin alacaklarına mahsuben kesilerek özel elektrik dağıtım şirketlerine ödeme yapılmasının Anayasa’ya, hukuka ve hakkaniyete aykırılık teşkil ettiğinin altı çizildi.



ÖZEL ŞİRKETLER BİR BİLDİRİMLE PARAYI ALIYOR!

CHP’li Mahmut Tanal’ın Kamu Denetçiliği Kurumu’na sunduğu dilekçede şöyle devam edildi: “Devlet tarafından tarım sektörüne katkıda bulunmak, etkinlikleri ve girdileri arttırmak amacıyla destekleme ödemeleri yapılmaktadır. Ancak söz konusu desteklerden, özel şirketlerin alacaklarının hukuka uygun olup olmadığı incelenmeden hiçbir denetimden geçmeden özel şirketin keyfiyetine dayalı olarak bankalara bildirimde bulunulmak suretiyle kesintiler yapılmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir icra takibi yapılmaksızın, muaccel ve belirli olmayan bir borç için yalnızca alacaklının bildirimi ile borçlu çiftçinin bankaya yatan tarımsal destek ödemelerinin kesilmesi Anayasaya aykırıdır.

Normal hukuk düzeninde, özel hukuk tüzel kişisi olan elektrik dağıtım şirketlerinin fatura borcuna ilişkin borçlu hakkında icra takibi başlatması, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi, tebliğden itibaren itiraz sürelerinin dolması, borçlu tarafından borca itiraz edilmemesi halinde icra takibi kesinleşerek bankalara 89/1 haciz müzekkeresi yazılmasına müteakip borçlunun bankadaki malvarlığına haciz konulabiliyorken, amme alacağı muamelesi ile özel şirketlerin bildirim yolu ile borçlu çiftçilerin bankadaki tarımsal destekleme ödemelerine el konulması Anayasaya açıkça aykırılık teşkil etmektedir.



DEDAŞ BİRİNCİLİĞİ KİMSEYE KAPTIRMIYOR!

Ülkemiz genelinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri, bilhassa Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) tarafından hizmet verilen Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak illerinde yapılan hukuka ve hakkaniyete aykırı tarımsal destekleme ödemelerinden bildirim ile kesinti yapılması eylemleri, kişilerin Anayasadan doğan haklarının doğrudan ihlalidir.”