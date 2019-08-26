CHP ve HDP'den, Davutoğlu'nun sözlerine araştırma önergesi

CHP ve HDP, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, 7 Haziran ile seçimin tekrar edildiği 1 Kasım 2015 sürecine ilişkin, "Terörle mücadele defterleri açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz" sözlerini TBMM gündemine taşıyarak, araştırma önergesi verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeyle, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Sakarya'daki, sözlerinin araştırılmasını istedi. Konu hakkında Mecliste Araştırma Komisyonu kurulmasını isteyen Ağbaba, Davutoğlu'nun görevde bulunduğu süre zarfında yaşanan olayların araştırılmasını talep etti.

HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede, Davutoğlu’nun aynı yöndeki sözlerinin araştırılması için Meclis’te bir komisyon kurulmasını talep etti. Her iki partinin önergeleri, 1 Ekim'de yeni yasama yılının başlaması ile birlikte işleme alınacak.