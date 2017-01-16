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CHP Tunceli yönetimine atama

Ferit DEMİR / TUNCELİ, () - CHP'de istifalar sonucu 1 Ocak 2017 günü düşen Tunceli İl yönetimine, Genel Merkez tarafından eski milletvekili Bekir Gündoğan başkanlığında 7 kişilik geçici yönetim ataması yapıldı. CHP genel...

CHP Tunceli yönetimine atama

Ferit DEMİR / TUNCELİ, () - CHP'de istifalar sonucu 1 Ocak 2017 günü düşen Tunceli İl yönetimine, Genel Merkez tarafından eski milletvekili Bekir Gündoğan başkanlığında 7 kişilik geçici yönetim ataması yapıldı.
CHP genel merkezinin il başkanlığına gönderdiği yazıda, yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin istifası ile eski il yönetiminin düştüğü, bu nedenle il başkanlığına MYK tarafından eski milletvekili Bekir Gündoğan başkanlığında atanan 7 kişilik kayyum heyetinin 45 gün içinde il kongresini yapmakla görevlendirildiği açıklandı. CHP Tunceli İl Başkanlığı görevine yeni atanan 7 kişilik gecici yönetimde Başkan Bekir Gündoğan üyeler Yaşar Kemal Atmış, Hüseyin Arslan, Sakine Gürtaş, Niyazi Bulut, Mehmet Karaboya ve Süleyman Ayçin yer alıyor.

 

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