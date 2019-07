CHP Sözcüsü Öztrak: Ekonomi giderek daralıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Ekonomiye dönüp baktığınız zaman, ekonomi giderek daralıyor. Her şey yarı yarıya, adeta devletin bu rakamlarda, daha doğrusu devletin vatandaşa vermeyi vaat ettiği refahta tanzim satış mağazası kurulmuş bu refah göstergelerinin hepsi yarıya indirilmiş. Bir tanesi hariç, 2010 yılında çıkarttıkları 10'uncu planda demişler ki; '2023 yılında işsizliği yüzde 5'e düşüreceğiz.' Bir onu ikiye katlamışlar. Diyorlar ki şimdi yüzde 9,9. Bütün bunlara baktığımızda aslında bu plan bir iflasın ifadesi" dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, memleketi Tekirdağ'da Büyükşehir Gazeteciler Derneği'ni ziyaret ederek, gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, Türkiye'de çok dikkatle izlenmesi gereken noktalar olduğunu belirterek, "Türk demokrasisi sürekli, her gün biraz daha kan kaybediyor. Türk devleti biraz daha can kaybediyor. Kuvvetler ayrılığı diye bir şey kalmamaya başladı, kuvvetler ayrılığından kastettiğim de şudur; eskiden yargı, yasama ve yürütme birbirinden bağımsız olacaktı. Birbirlerini denetleyebileceklerdi, hesap verecekler birbirlerine ama bugün konuştuğumuz zaman buna bir 4'üncüsü eklenmiş durumda, o da medya" dedi.'PANSUMAN TEDAVİLERİ İLE GEÇİŞTİRİYORLAR'İktidarın ne kadar büyük bir ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya olunduğunun farkında olmadığını ya da görmek istemediğini öne süren Öztrak, şöyle devam etti:"Bu işleri aspirin tedavileri ile pansuman tedavileri ile geçiştirmeye çalışıyor. Ama dönüp baktığınız zaman manzara hiç de onların düşündüğü gibi değil.'BU İFLASIN BİR İFADESİDİR'Türkiye Cumhuriyeti'nin iflasın eşiğine geldiği iddia eden Öztrak, "Ekonomiye dönüp baktığınız zaman, ekonomi giderek daralıyor. Şimdi bakın bir plan çıkarttılar, hatırlayın büyük 2023 hedeflerimiz vardı bizim. Odalar birliği bunun peşindeydi, ihracatçılar meclisi bunun peşindeydi, bir tek rakam hatırlatayım, 500 milyar dolar dedikleri ihracat, bugün 11'inci Kalkınma Planı'nda 2023 yılında diyorlar ki 260 milyar dolar olacak. E ne oldu? 2 trilyon dedikleri gayri safi yurt içi hasıla 1 trilyona düşmüş. 25 bin lira vereceğiz diyorlardı. Kişi başına gelir 12 bin liraya düşmüş. Her şey yarı yarıya, adeta devletin bu rakamlarda, daha doğrusu devletin vatandaşa vermeyi vaat ettiği refahta tanzim satış mağazası kurulmuş bu refah göstergelerinin hepsi yarıya indirilmiş. Bir tanesi hariç, 2010 yılında çıkarttıkları 10'uncu planda demişler ki; '2023 yılında işsizliği yüzde 5'e düşüreceğiz.' Bir onu ikiye katlamışlar. Diyorlar ki şimdi yüzde 9,9. Bütün bunlara baktığımızda aslında bu plan bir iflasın ifadesi" diye konuştu.'DEMOKRASİ STANDARTLARIMIZ DÜŞÜYOR'CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden bu yana patinaj yaptığını ileri sürerek, şunları söyledi:"Demokratik standartlarımız düşüyor, hukuk devleti önemli ölçüde yıpranıyor ve bugün geldiğimiz noktada 24 Haziran'dan bu yana Türk halkının cebi, Türk halkının tenceresi her gün boşalıyor. Her gün biraz daha fakirleşiyoruz. Ama diyorlar ki; 'Bu sistem iyi, bu sistemin ufak düzeltilmesi gereken yerleri var, bunu düzeltelim.' Bu sistem iyiyse, bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirmiş büyük komutan İsmet İnönü yine Kurtuluş Savaşı'nın, önemli isimlerinden Celal Bayar 1947 yılında kalkıp da neden Cumhurbaşkanı ile parti genel başkanı aynı kişi olmasın, bunları birbirinden ayıralım diyorlar. Dönüp dolaşıp bugünkü yere Cumhurbaşkanını, partisinin de genel başkanı yaptık. Yani 1947-2017, 73 yıl geriye gittik"

FOTOĞRAFLI