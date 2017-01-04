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CHP Sözcüsü Böke'den OHAL açıklaması: Bakanlar Kurulu'ndaki bütün bakanların istifa etmesi gerekir

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasıyla ilgili "Kararda imzası olan bakanların, sözcülerinin ifade ettiği gibi bundan haberi yok. Eğer öyleyse o Bakanlar...

CHP Sözcüsü Böke'den OHAL açıklaması: Bakanlar Kurulu'ndaki bütün bakanların istifa etmesi gerekir

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, olağanüstü halin (OHAL) 3 ay daha uzatılmasıyla ilgili "Kararda imzası olan bakanların, sözcülerinin ifade ettiği gibi bundan haberi yok. Eğer öyleyse o Bakanlar Kurulu'ndaki bütün bakanların hemen istifa etmesi gerekir. Ya da bakanların haberi var ama sözcülerinin haberi yok. O zaman da sözcülerinin istifa etmesi gerekir" dedi.

CHP Sözcüsü Böke, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini, düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. OHAL'in 3 ay daha uzatılması kararını eleştiren Böke, bakanları istifaya çağırdı. CHP'li Böke, "OHAL'in Türkiye'ye hiçbir faydası yok. AKP'nin kendisinin OHAL'e ihtiyacı var. OHAL olacak ki Türkiye'de bugün devletin en temel fonksiyonu olan can güvenliğini sağlama görevini dahi yapamadıklarını saklayabilsinler. OHAL'i ilan edecek Bakanlar Kurulu'nun OHAL kararından haberi yok. Hükümet Sözcüsü, pazartesi günü Bakanlar Kurulu sonrasında yaptığı basın açıklamasında, OHAL'in uzatılmasına dair Bakanlar Kurulu'nda bir görüşme yapılmadığını söyledi. Bir gün geçmedi. Başbakan çıktı. Önümüzdeki bir hafta içerisinde OHAL'in uzatılması teklifi Meclis'e getirilecektir, dedi. 24 saat geçmedi. Meclis'e OHAL'in uzatılması teklifi geldi. Ya kararda imzası olan bakanların, sözcülerinin ifade ettiği gibi bundan haberi yok. Eğer öyleyse o Bakanlar Kurulu'ndaki bütün bakanların hemen istifa etmesi gerekir. Ya da bakanların haberi var ama sözcülerinin haberi yok. O zaman da sözcülerinin istifa etmesi gerekir" diye konuştu.

'ZIRHLI ARAÇ' AÇIKLAMASI: MESELE ZIRHLI ARAÇLARA İHTİYAÇ DUYULMAYACAK SİYASETİN İNŞA EDİLMESİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast iddiaları üzerine tahsis edilen zırhlı araçla ilgili de açıklama yapan CHP Sözcüsü Böke, "Zırhlı bir araca ana muhalefet partisinin liderinin ihtiyacının doğmasına sebep olan koşulları konuşmalıyız. Mesele, bu zırhlı araçların ne zaman kullanılacağı meselesi değil. Mesele, zırhlı araçlara ihtiyaç duyulmayacak bir siyasetin Türkiye'de yeniden inşa edilmesi meselesidir" dedi.

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