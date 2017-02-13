CHP Sözcüsü Böke: Bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum için yürütülen 'Hayır' kampanyasının engellenmeye çalışıldığını savunarak, "Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar. Siz sesimizi kıstığınızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça herkes bizi daha çok duyacak. Terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet, cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak" dedi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, düzenlediği basın toplantısında, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısının gündemini kamuoyuyla paylaştı. Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Böke, "Türkiye, AKP'nin yanlış politikaları ve maceracı dış politikası sonucunda, kendi şahsi ihtirasları nedeniyle Suriye'de bir bataklığa gömülmüş durumda. Hükümetin hepimize bir açıklama yapma ihtiyacı var. Orada neler oluyor? Sınır ötesinde bizim çocuklarımız ne için savaşıyor? Şu anda ne durumdalar? Gözetmesi gereken 80 milyonun can güvenliğiyken, maalesef Türkiye'nin dış politikası AKP'nin iç siyasetine malzeme edilmeye devam ediyor" diye konuştu.

BÖKE'DEN OY KULLANACAK GENÇLERE: OY KULLANABİLMEK İÇİN KAYITLARINIZI ALDIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda oy kullanacak gençlere seslenen CHP'li Böke, "Kimse çocuklarımız üzerinden, bizlerin can güvenliği üzerinden iç siyaset yapma hakkına sahip değildir. İtiraz ettiğimiz düzen de tam budur. Bu anayasa değişikliği teklifiyle karşımıza konan tercih de budur. 80 milyonun ortak görevi Türkiye'de demokrasiyi bu sandıkta yaşatmaya başlamaktan geçiyor. Sevgili gençler, lütfen üniversitelerinizden ayrılamayacağınız bir hafta sonuna denk gelen bu referandumda, olduğunuz yerde oyunuzu kullanabilmek için kayıtlarınızı aldırmayı ihmal etmeyin" dedi.

"'HAYIR' KAMPANYASINI ZORBALIKLA ENGELLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Referandum için yürütülen 'Hayır' kampanyasının hükümet tarafından engellenmeye çalışıldığını savunan CHP Sözcüsü Böke, şöyle konuştu: "'Hayır' kampanyasını daha ilk günden zorbalıkla engellemeye çalışıyorlar. Demokratik hakkını kullanan, karşısına konmuş olan iki tercihten birine dair görüş bildirenleri, bu ülkenin milyonlarca vatandaşını terörist ilan ediyorlar. Gözleri dönmüş. Şunu bilin ki ne yaparsanız yapın. Gece yarısı, sinsice getirdiğiniz KHK'larla üniversiteden atmaya kalktığınız yüzlerce bilim insanı da bu ülkenin milyonlarca onurlu insanı da 'Türkiye' diyen bizler de asla yılmayacağız. Bizi yıldırmanız mümkün değil. Gerçekler konuşacak, biz konuşmaya devam edeceğiz. Siz sesimizi kıstığınızı zannedeceksiniz ama siz kısmaya çalıştıkça herkes bizi daha çok duyacak. Terörist ilan etmeye kalktığınız bu millet, cumhuriyeti yeniden ayağa kaldıracak"