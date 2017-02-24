CHP 'Sigortalılık öncesi doğum borçlanmasını' meclise taşıdı

İSTANBUL () - CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yanıtlaması istemiyle sigortalılık öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin taleplerine ilişkin yazılı soru önergesi verdi. Soru önergesine gelen yanıtı eleştiren Engin, "AKP hükümeti sigortalılık öncesi doğum borçlanması imkanı bekleyen anneleri yok sayıyor. AKP Anayasamızda yer alan sosyal devleti kendi elleriyle yok ediyor" dedi.

"ANAYASA'NIN TEMEL İLKELERİNE AYKIRILIK TEŞKİL EDİYOR"



CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde sigortalılık öncesi doğum borçlanması bekleyen annelerin taleplerini hatırlatarak, "Ülkemizde sigortalılık öncesi analık borçlanması kapsamına giren kadın sayısı kaçtır? Annelerin büyük bir umutla beklediği bu düzenlemenin hayata geçmesi için yapılabilecek düzenlemenin mali boyutu nedir? Ülkemizin de imza attığı uluslararası sözleşmelere ve Anayasa'nın temel ilkelerine aykırılık teşkil eden bu düzenlemenin değiştirilmesi için Bakanlığınız tarafından çalışma yapılmakta mıdır?" sorularını yöneltti.

AKP ANAYASAMIZDA YER ALAN SOSYAL DEVLETİ KENDİ ELLERİYLE YOK EDİYOR



Engin soru önergesine gelen yanıtta sorularının yok sayılarak cevapsız bırakıldığını ifade ederek, "İşte AKP'nin kadınlarımıza, annelerimize bakış açısı bu: Kadınları, anneleri ve onların sorunlarını yok saymak. Ancak AKP hükümetleri sosyal güvenlik şemsiyesini genişletmek şöyle dursun, 'bu şemsiyeyi nasıl daraltırız' düşüncesi ile hareket ettiği için çok sayıda vatandaşımız, özellikle de annelerimiz büyük mağduriyet yaşıyor. AKP Anayasamızda yer alan sosyal devleti kendi elleriyle yok ediyor" dedi.