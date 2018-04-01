CHP PM üyesi Kadıgül: Siyaset kişisel ikbal için yapılmamalı

CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Sera Kadıgül, siyasetin kişisel ikbal için yapılmaması gerektiğini belirterek, "Genel seçim öncesi milletvekilleri belirlenirken 'Sera senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz' denirse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde CHP tarafından '2019'a Giderken Gençliğin Rolü' konulu panel düzenlendi. Reha Midilli Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, CHP PM üyesi Sera Kadıgil ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun konuşmacı olarak katıldı.

CHP İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan'ın moderatörlüğünü yaptığı paneli CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP'li Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Ülkümen Rodoplu, CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, bazı parti meclisi ve disiplin kurulu üyeleri, kadın ve gençlik kolu üyeleri, STK temsilcileri, partililer ile çok sayıda Foçalı izledi.

Onursal Adıgüzel gençlerle bilişim ilişkisi, bilişimin siyasettede etkin kullanımı konularına değinirken Sera Kadıgil tüm partililerin yıllar süren çabalarının sonunda bile kişisel beklentilerini ülke ve parti çıkarlarına tercih etmemesi gerektiğini söyledi.

İstanbul Gezi Parkı'ndaki olaylardan beri aktif siyasetin içinde olduğuna dikkat çeken Sera Kadıgil, "Bu partide benim emeğim var. Bu partide bedel ödedim. Hakkımda açılmış 6 dava var. Durmadan bedava avukatlık yapıyorum. Onu yapıyorum. Bunu yapıyorum. Bir vekillik beklemek hakkım gibi düşünüyorum. Ama şunu da biliyorum ki 'Sera senin yerine Saadet Partisi'nden bir aday koymak zorundayız. Çünkü ittifaka gidiyoruz. 2019 giderse biteriz' derse kabulümdür. Öperim başımın üstüne koyarım. Çünkü ben mesleğimi yapamadığım için şimdi sizin önünüzdeyim. 'Şu ya da bu olacağım' diyerek yola çıkan biri değilim. Ulu Önder Atatürk'ün 1919 vizyonunun üzerine bir şeyler koymak için siyasetteyim" dedi.

'GENEL BAŞKAN MÜCADELECİ KADIN İSTİYOR'

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuba Torun kadınların ve özellikle genç kadınların toplumda her alanda iki kez ezildiğini, iki kez mağduriyet yaşadığını öne sürerek siyasi örgütlenmede ve faaliyetlerde kadın beyninin çok kıymetli olduğunu söyledi. Torun, "Kadının esasında bu toplumun yarısı olduğunu ve kadın olmadan hiçbir şeyin olmayacağını, kadınlarına önem veren toplumların gerçekten demokratik toplumlar olduğunu sürekli kendimize hatırlatalım. Genç kadınlar olarak partiler içinde her türlü engellemeyi göze alarak yolumuzda yürüyelim. Ürettiğmiz projelerin de daha kadın odaklı olmasını düşünelim. Genel Başkan da tüzük kurultayında mücadele eden kadına ihtiyaç olduğunu defalarca söyledi. Gençler ve kadınlar Atamızın Nutuk kitabını bir kez daha sindire sindire okuyalım" diye konuştu.

Tosun konuşmasını Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyarak ve "Söyleyecek başka bir şey yok" diyerek alkışlarla tamamladı.



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