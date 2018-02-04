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CHP Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu'ndan anahtar liste

CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'anahtar listesi' belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) listesinde işte şu isimler...

CHP Parti Meclisi için Kılıçdaroğlu'ndan anahtar liste
 CHP'nin 36'ıncı Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'anahtar listesi' belli oldu. Kılıçdaroğlu'nun Parti Meclisi (PM) listesinde işte şu isimler yer alıyor:

Gamze İlgezdi, Sera Kadıgil, Yavuz Karan, Yıldırım Kaya, Haluk Koç, Bülent Kuşoğlu, Hakkı Süha Okay, Ekrem Kerem Oktay, Faik Öztrak, Ali Öztunç, Gamze Pamuk Ateşli, Oğuz Kaan Salıcı, Orhan Sarıbal, Selin Sayek Böke, Yaşar Seyman, Sezgin Tanrıkulu, Gamze Taşcıer, Ayça Taşkent, Bülent Ecevit Tatlıdil, Umut Tekin, Bülent Tezcan, Gülçin Timur, Erdoğan Toprak, Seyit Torun,Pınar Uzun, Öztürk Yılmaz, Ali Rıza Yılmaz, Gökan Zeybek, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Haydar Akar, Ali Hikmet Akıllı, Erbil Aydınlık, Mehmet Bekaroğlu, Gülizar Biçer Karaca, Tekin Bingöl, Çetin Osman Budak, Emre Çam, Mehmet Ali Çelebi, Celal Çelik, Ünal Çeviköz, M.Gül Çiftçi, Semra Dinçer, Emine Gülizar Emecan, Sevda Erdan Kılıç, Aykut Erdoğdu, Muharrem Erkek, Gökçe Gökçen, Fatma Güner, Ali Haydar Hakverdi, Akif Hamzaçebi, Turan Hançerli.

YÜKSEK DİSİPLİN KURULU LİSTESİ

Kılıçdaroğlu'nun Yüksek Disiplin Kurulu listesinde ise şu isimler oluştu:Sezgin Kaya, Erdoğan Kılıç, Öncü Özbay, Ahmet Ersen Özsoy, Mahir Polat, Mustafa Serdar Soydan, Tuba Torun, Emrah Arslan, Cem Artandaş, Turan Aydoğan, Uğur Bayraktutan, Süleyman Bülbül, Selahattin Emre, Gülsüm Filorinalı ve Banu Gençkan.

OYLAMA BAŞLADI

Bu arada Kılıçdaroğlu ve diğer grupların listeleri açıklandıktan sonra oylamaya geçildi. Delegeler PM için aday listesinden en az 47 en fazla 52 adayın ismini işaretleyecek. PM'ye Bilim Yönetim ve Kültür Platformu'ndan (BYKP) girecek 8 kişi için de 12 adaydan 8'i için işaretleme yapılacak. 

 

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