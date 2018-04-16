İstanbulda en iyi hizmet veren evden eve nakliyat şirketleri beylikdüzü evden eve nakliyat beykoz evden eve nakliyat bostanci evden eve nakliyat kurtköy evden eve nakliyat dış cephe mantolama pendik evden eve nakliyat
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Eyüpsultan İlçe Kongresi yapıldı... Listede Sürpriz isim: Abdullah Akgün
AKP Listesinde Sürpriz isim: Abdullah...
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05 liranın üstünde başladı
Dolar haftaya 4.10, euro 5.05...
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Beyaz Saray: Suriye'den çekilmekte kararlıyız
Ak Partili Karacan: Operasyon öncesi Türkiye bilgilendirildi
AKP'li Karacan: Operasyon öncesi Türkiye...

CHP'nin oturma eylemi Bingöl'de 5 dakika sürdü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()- CHP tarafından bugün ülke genelinde 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılan oturma eylemi Bingöl'de de gerçekleştirildi. Saat Kulesi önündeki 1 saatlik oturma eylemi, 5 dakika sürdü. Bingöl'de,...

CHP'nin oturma eylemi Bingöl'de 5 dakika sürdü

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, ()- CHP tarafından bugün ülke genelinde 'OHAL değil, demokrasi istiyoruz' sloganıyla yapılan oturma eylemi Bingöl'de de gerçekleştirildi. Saat Kulesi önündeki 1 saatlik oturma eylemi, 5 dakika sürdü.
Bingöl'de, Genç Caddesi Saat Kulesi önünde yapılan oturma eyleminde CHP İl Başkanı Ahmet Bazencir konuştu. Türkiye'nin 21 aydır OHAL ile yönetildiğine dikkat çeken Bazencir, "OHAL rejimi, insan haklarını, ifade özgürlüğünü ve her türlü protesto eylemini baskılamanın da aracı olmuştur. KHK’lar eliyle parlamento, yani halkın iradesi gasp edilmiştir. Türkiye’yi tek tipe sokmak için sendikalar, meslek oda ve birlikleri ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik operasyonların ardı arkası kesilmemiştir. AKP iktidarının muhaliflere bir sopa olarak kullandığı OHAL giderek bu faşizan sınırlarını bile aşmış; sağcı-solcu, muhafazakâr-sosyal demokrat, kimseyi ayırmadan tüm toplumu baskı altına alan otoriter bir rejime dönüşmüştür. OHAL ile ülkemizde hiç kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır" dedi.
Konuşmadan sonra oturma eylemi yapan partitiler yaklaşık 5 dakika sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314