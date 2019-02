CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan oldu

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), () - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP), 31 Mart'taki yerel seçimlerde Bodrum belediye başkan adayını Mustafa Saruhan olarak açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partilerinin Bodrum Belediye Başkan adayının Mustafa Saruhan olduğunu duyurdu. Açıklama üzerine Facebook hesabından adaylığını değerlendiren Saruhan, "Açıklamanın ardından beni telefonla arayan, çalışma ofisimize kadar gelip tebrik eden herkese teşekkürü bir borç bilirim. Görüyorum ki, bizim kendimize olan inancımız kadar Bodrum yaşayanlarının bize olan inancı da yüksek. Artık görevi devralmanın zamanıdır. Artık Bodrum'u kazanma, Bodrum'a kazandırma zamanıdır. Akılla, bilgiyle, bilimle halkla hep birlikte olağanüstü hızla değişen Bodrum'u marka yapan tüm sektörlerle ekonomik dengeleri ve uzlaşmayı sağlamanın mümkün olduğunu biliyorum. Bunun için ekibimle birlikte elimizdeki her imkanı, her gücü bu amaçla kullanacağız, 'Martın Sonu Bahar'. Ama unutmayın ki bu bahar, başka bahar. Bodrum'da iyi olanın değil, halkının yanında, halkıyla yürüyen, halkıyla yaşayan bir yönetimin kazanacağı bir belediyenin temeli bugün atıldı. Bundan böyle hep birlikte, el ele tüm sorunların üstesinden geleceğiz. Bize gönül veren, bizi eleştiren, inanan, inanmayan herkesin başkanı olmaya geliyoruz" dedi.

KOCADON, 'KIRGIN DEĞİLİM'

CHP'nin aldığı bu kararın ardından Bodrum'un mevcut belediye başkanı Mehmet Kocadon, kırgın olmadığını belirtip, "Siyasette dünkü çocuk değilim. Verilen kararı saygıyla karşılıyorum. Hayırlısı olsun. Genel Merkez böyle takdir etmiş, yorum bile yapmayız. Böyle şeyler beni kırmaz. 20 yıldır başkanlık yapıyorum. Eğer hatırlatmam gerekirse biliyorsunuz ki Bodrum'a aday olmamıştım ve dilekçem bile yoktu. Genel Başkanım rica ettiği için aday olabileceğimi söyledim. Bundan sonrası için şu anda herhangi bir düşüncem yok. Elbette ki başka partilerden teklifler geldi. Hepsine teşekkür ediyorum. Mustafa Saruhan zaten iyi bir arkadaşımız ve Yalıkavak Belediye Başkanlığı'nı da başarıyla yaptı" diye konuştu.

Öte yandan Saruhan, 2004 yılında Bodrum'un o dönemde belde olan Yalıkavak Mahallesi'nden belediye başkanı olarak seçilmiş ve 10 yılı aşkın bir süre bu görevi sürdürmüştü.



