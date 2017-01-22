CHP Milletvekili Arık’tan ‘Sine-i millete dönün?’ çağrısına yanıt

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM'deki Anayasa teklifi görüşmeleri ile ilgili bazı çevrelerin "CHP neden boykot etmiyor?', 'CHP neden görüşmelere katılıyor?', 'CHP milletvekilleri sine-i millete dönün' sözleri ile serzenişte bulunduklarını belirterek, “AKP, ara seçim formülünü uygulayabilir. CHP, Atatürk'ün Meclisi’nde mücadeleyi tercih etmiştir” dedi.TBMM Anayasa değişiklik teklifi, tümü üzerinde yapılan oylama sonucunda 339 oyla kabul edildi. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, sosyal medya hesabında Anayasa'nın toplumsal uzlaşma metni olduğunu anlatırken AK Parti'nin 14 yıldan bu yana medya, yargı ve bürokrasi üzerinde kimi zaman hile ile kimi zaman baskı ile sistemli bir egemenlik kurduğunu, kitleleri yoksullaştırdığını böyledi. Arık, "AKP, sayıları 6 milyona varan işsize, alın terinin karşılığını alamayan çiftçilere, sömürülen kadın ve gençlere rağmen iktidarını korumuştur. Halkın gündeminde yoksulluk, terör, işsizlik, borçluluk bulunmasına rağmen, başta FETÖ olmak üzere birçok tarikatla işbirliği yaparak tüm Devlet kurumlarını da ele geçirmiştir. Artık sıra Cumhuriyet rejimi ile hesaplaşmaya gelmiştir” ifadelerini kullandı. Arık, partisine yönelik yapılan bazı eleştirilere ilişkin şunları yazdı:"Yaklaşık 3 haftadır OHAL döneminde olunmasına rağmen Anayasa komisyonu ve TBMM Genel Kurulu'nda halktan gizlenerek Cumhuriyet rejimi tek bir kişiye teslim edilmek istenmektedir. Bu noktada bazı yurttaşlarımız ‘CHP neden boykot etmiyor’ , ‘CHP neden görüşmelere katılıyor’ , ‘CHP milletvekilleri sine-i millete dönün’ gibilerinden serzenişte bulunmuşlardır. Normal bir süreç yaşansa belki bunlar düşünülebilir. Ancak milletvekilliğinden istifa etsek bile istifamızın kabul edileceği mercii TBMM Genel Kurulu'ndaki çoğunluktur. Kaldı ki AKP bu durumu kendi lehine kullanarak bazı milletvekillerinin istifasını kabul edip bu sefer 376 milletvekilini çıkaracak çoğunluğa ‘ara seçim’ formülü ile erişebilir. Bu nedenle CHP, Atatürk'ün Meclisi’nde mücadeleyi tercih etmiş ve AKP'nin rejimi nasıl değiştirmek istediğini her türlü engellemeye rağmen kamuoyuna duyurabilmiştir. Üzücü olan nokta halk tarafından seçilen AKP milletvekilleri ve bazı MHP milletvekilleri ‘gizli oy’ kullanmaları gerekirken oylarını açık açık kullanmışlardır. Yapılan tüm oylamaların sonucunda birçok AKP milletvekilinin hayır oyu kullanacağını bilmemize rağmen vicdan muhasebesinin yapılmaması sonucu Evet oyları 339'u bulmuş ve Anayasa değişikliği Referandum'a kalmıştır."