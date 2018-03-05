CHP Manisa örgütü: Başarısız genel başkan ve il başkanı görevden ayrılsın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 81 il başkanıyla tüzük değişikliği üzerine yaptığı toplantı hakkında açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, tüzükte öncelikle ön seçimin kalmasını talep ettiklerini belirterek, "Ayrıca Manisa örgütünün önerisi olarak, iki genel seçimde başarılı olamayan genel başkanın ve il başkanının da görevinden ayrılmasını istedik" dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, partisinin il başkanlığında ilçe, gençlik ve kadın kolları başkanlarıyla birlikte yaptığı basın toplantısında 4 Mart Pazar günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında 81 il başkanıyla yapılan tüzük değişikliği toplantısı hakkında bilgi verdi. Balaban, CHP'nin 9-10 Mart arasında yapacağı Tüzük Kurultayı'nı öne çekmesinin nedenlerini açıklayarak, "Bu kurultayın öne çekilmesinin en önemli nedeni, Tüzük Kurultayı'nda da partinin her konuda netleşmesini sağlayıp artık 10 Mart'tan itibaren 2019'a hazırlanmak ve çalışmaları 11 Mart sabahı başlatmak. CHP tüzüğü, Türkiye'deki en demokratik tüzüktür. CHP tüzüğü tamamen üyelerine saygınlığı getiren, üyenin de söz sahibi olmasını sağlayan bir tüzüktür. Ancak partimiz mevcut tüzükle yetinmez ve daha iyi, ilerisini 'nasıl yaparız' diyerek bu tür tartışmaları kendi içinde yapar. Bu tartışmalar sonunda da daha demokratik daha sade ve üyeye hitap eden bir tüzük çalışması başlatıldı" diye konuştu.

TOPLANTI ÖNCESİ RAPOR HAZIRLADI

Semih Balaban, CHP Manisa örgütünün görüşlerini yansıtan rapor hazırladığını belirterek, şunları söyledi:

"Öncelikle ön seçimin devam etmesini istiyoruz. Türkiye'de hâkim huzurunda ön seçim yapan tek parti CHP'dir. İkincisi, il kadın kolları başkanımız, il gençlik kolları başkanımız, il yönetim toplantılarına katılıyorlar. Ancak il yönetiminin aldığı kararlarda, oy hakları ve imza atma hakları olmuyor. Bu konuda tüzükte, siyasi partiler yasasına uygunsa, bu arkadaşlarımızın da oy haklarının olmasını istedik. Gençlere ve kadınlara genel merkezden bir ortak bütçe sağlanmasını istedik. Ekonomik anlamda bağımsız olmalarını vurguladık. Belediye başkanlıkları ve milletvekilleri için 3 dönem kuralı getirilmesi istendi. Manisa'nın önerisi olarak iki genel seçimde başarılı olamayan genel başkan ve il başkanının da görevinden ayrılmasını talep ettik. Kadınlarımıza konan kotanın yüzde 33'te kalmasını, gençlik kotasının da 20'ye çıkarılmasını istedik."

Balaban, Tüzük Kurultayı'nda Manisa'dan 18 kurultay delegesi ile 3 milletvekilinin oy kullanacağını ifade etti.



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