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CHP'liler 'Hayır' bildirisi dağıttı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle bir araya gelen partililer, halka  üzerinde 'Neden hayır?' yazılı bildiri dağıttı. CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle parti...

CHP'liler 'Hayır' bildirisi dağıttı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle bir araya gelen partililer, halka  üzerinde 'Neden hayır?' yazılı bildiri dağıttı.
CHP İlkadım İlçe Başkanlığı'nın organizesiyle parti binası önünde bir araya gelen yaklaşık 300 partili, İlkadım İlçesi'nde halkın yoğun olduğu sokak ve caddelerde bulunanlara üzerinde 'Neden Hayır? Tercih Hayır' yazılı bildiri dağıttı. CHP Samsun Milletvekili Hayati Tekin, CHP İl Başkanı Tufan Akcagöz'ün de katıldığı bildiri dağıtımında partililer zaman zaman halka aldıkları bildiri hakkında bilgilendirme yaptı. Yaklaşık 1 saat geniş güvenlik önlemleri altında süren bildiri dağıtımı ardından partililer dağıldı.

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