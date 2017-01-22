ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı taziye mesajında, "Futbolumuzun duayen ismi, Gençlerbirliği Kulübü'nün efsane başkanı İlhan Cavcav'ı kaybetmenin hüznünü yaşıyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan İlhan Cavcav için taziye mesajı
ANKARA, () - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın vefatı sebebiyle taziye mesajı yayımladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı taziye...
22 Ocak 2017 Pazar 18:30
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