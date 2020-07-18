CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na yüklü tazminat

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gayri resmi yoldan kazandığı paralarını Man Adasına kaçırdığını iddia aden Kılıçdaroğlu'na mahkemeden yüklü tazminat ödeme karar geldi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve yakınlarına önce 197 bin Tl, sonra ise 359 bin Tl tazminat ödeceyecek.



CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu 17 /25 sürecinde iFETÖ'cü hainler tarafından iddia edilen yolsuzlu söylemlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının varlıklarını Man Adası'na kaçırdığını öne sürmüş, elinde belgeler olduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Tayyip Edoğan ve yakınları CHP Lideri hakkında tazminat davası açmıştı. Karara bağlanan davada Kılıçdaroğlu'nun iddialarının asılsız olduğu ifade edilerek kendisine yüklü miktarda tazminat ödemesi kararı verildi. Kılıçdaroğlu Tayyih Erdoğan ve yakınlarına önce 197 sonra 359 bin lira tazminat ödeyecek...