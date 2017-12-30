CHP'li Yılmaz: Türkiye İran ile ilişkilerinde daha yakın olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz İran'da ekonomik isteklerle başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterileri değerlendirirken, "Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Türkiye'nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir" dedi.Partisinin il başkanlığı seçimi için Ardahan’a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'da görülen protesto gösterileriyle ilgili konuşan Öztürk Yılmaz, ABD'nin İran'a yönelik ambargo hazırlığında olduğunu söyledi. Bölgenin karışmasını istemediklerini aktaran CHP'li Yılmaz şunları söyledi:"ABD yönetiminin son dönemde özellikle İran’da, İran’ın nükleer konusunu gündeme getirdiğini ve İsrail ile bu konuda esasen görüşmelerinde de bu ülkeye dönük ambargo hazırlığında olunduğunu biliyoruz. Nükleer anlaşmanın iptal edilmesi gibi risk de mevcut. Böyle bir ortamda İran’da pahalılık gerekçesiyle bir anda gösteriler başladı. Bu gösterilerin esasen sadece ülke içerisindeki olaylardan veya hayat pahalılığından kaynaklanmadığını anlamamız lazım. Çünkü kentlere yayılmaya başladı. İran ile ilgili bir dış tasarruf olduğu belli. Tabii İran’ın kendi iç sorunlarının olduğunu da biliyoruz. Bölgemizin bu şekilde karışmasını istemiyoruz. Özellikle Türkiye’nin bu dönemde İran ile ilişkilerinde daha yakın bir konumda olması gerekir. Çünkü; bölgede, başlayacak bu çalkantı bizim içimize de yansıyabilir. Bunun küresel bir boyutunun olduğunu bilmeliyiz. Bu sadece İran kompleksinde bir konu değildir. İran’ın Ortadoğu'da özellikle varlığından rahatsız olan çevrelerin olduğunu biliyoruz ve İran’a karşı bir problemin oluştuğunu da biliyoruz. Ama bizim için önemli olan şudur; Türkiye olarak biz bölgemizde tekrar bir savaş tekrar bir iç savaş tekrar bir iç karışıklık istemiyoruz. Bu olayları da çok yakından takip ediyoruz. Ama bilmeliyiz ki özellikle İran’a dönük özellikle Trump yönetiminin bir yaklaşımı var. Bu olan olaylar da bundan bağımsız cereyan etmiyor diye düşünüyorum. Suriye konusu ve Irak’taki gelişmeler Yemen, keza en son Kudüs konusu ortamı iyice germişti. Böyle bir ortamda İran’ın iç bünyesinin ne kadar güçlü olduğunu bilemiyoruz. Ama bildiğimiz şu; onun da Irak’laşması yönünde bir eğilim olursa biz bundan ciddi bir rahatsızlık duyarız. Çünkü komşumuz ve yansımaları Irak’dan daha fazla olur diye düşünüyorum."

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