CHP'li Yılmaz: Hayır kampanyası yürütenler baskı altında

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, olağanüstü hal ortamında sağlıklı bir referandumun yapılma ihtimalinin çok zayıf olduğunu söyledi. Yılmaz, "Çünkü medya baskı altında, şahıslar baskı altında. Ayrıca 'hayır' kampanyasını yürütenler ilave olarak baskı altındalar" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, partisinin Karabük İl Başkanlığı ziyaretinde basın açıklaması yaptı. Referandum sürecine değinen Yılmaz, "Türkiye bir karar verecek. Bu kararın özünde Türkiye tek adam rejimini mi tercih edecek yoksa parlamenter demokratik sistemin devamını mı tercih edecek? Esasen 'evet' ile 'hayır' kelimelerinin altını doldurmak istediğimiz zaman altını dolduracak özet budur. Biz bu seçimi bir parti seçimi olarak görmüyoruz. Bu Türkiye’nin seçimi ile bir şahsın kendi geleceğini, kendi otokratik sistemini kurgulama arasında bir tercih ve seçim olarak görüyoruz. O nedenle hangi parti olursa olsun başta Ak Partili kardeşlerimiz olmak üzere diğer partilerdeki bütün kardeşlerimize sesleniyoruz. Bu seçim çok kritiktir, bunun tekrarı yoktur. Bu bir parlamento seçimi değildir. Bu seçim Türkiye’nin bir 'hayır'la önünün açılacağı, Türkiye üzerinde bulunan bir kişinin vesayetinin sonlanacağı bir seçimdir" dedi.

Sinan Oğan’a yapılan saldırıyı değerlendiren Yılmaz, "Türkiye olağanüstü hal ortamında seçime, referanduma gidiyor. Olağanüstü hal ortamında sağlıklı bir referandumun yapılma ihtimali gerçekten çok zayıf. Çünkü medya baskı altında, şahıslar baskı altında. Ayrıca ‘hayır’ kampanyasını yürütenler ilave olarak baskı altındalar. Sinan Oğan’a yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hiç kimse görüşlerini barışçıl bir şekilde açıkladı diye demokratik bir tercihe niçin ‘hayır’ demek gerektiğini açıkladı diye böyle bir muameleye maruz kalamaz. Devletin sorumluğu bunu her kim yapıyorsa bunları da hukuk çerçevesinde cezasını vererek cezalandırmalı. Biz zaten bir mahalle baskısına maruz kalıyoruz har ortamda. Bunu da öyle bir girişim olarak görmek gerekir. Bu tür çirkin saldırıların Türkiye’deki zaten zayıf hale getirilen demokrasiye de koyu bir gölge düşüreceğini düşünüyorum" diye konuştu.

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