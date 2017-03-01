CHP'li Yılmaz: Bayrak olayı Kürt seçmene bir mesaj

Nursima KESKİN / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani'nin, İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen bayrakla ilgili "Bu bayrak olayı tamamen referandum öncesi Diyarbakır ve diğer illerimizdeki muhafazakar Kürt seçmene mesaj" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. IKBY Başkanı Barzani'nin Türkiye ziyaretinde, Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının Atatürk Havalimanı'nda direğe çekilmesiyle ilgili bir soru üzerine CHP'li Yılmaz, şöyle konuştu:

"Barzani, her seçim öncesi Türkiye'ye davet edilerek AKP tarafından muhafazakar Kürtlerin oylarının sandığa devşirilmesi stratejisine girildiğini ve bu konuda benzer şeyin ortaya çıkacağını söylemiştim. Bu bayrak olayı tamamen referandum öncesi Diyarbakır ve diğer illerimizdeki muhafazakar Kürt seçmene mesaj. Barzani daha önce de gelmişti ve başka mesajlar verilmişti"

"MÜZAKERE MASASINA DÖNÜLMESİ KKTC'NİN ELİNİ ZAYIFLATACAK"

Kıbrıs'ta yaşanan gelişmelere de değinen CHP'li Yılmaz, müzakerelerde duraklama olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Rumlar bir taraftan Kuzey Kıbrıs'ta yeniden bütünleşme yeniden bir sistem oluşturma çabası içine girerken diğer taraftan Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlanması yönünde Enosis kararını ders kitaplarına koyma konusunda adım attı. Bu samimiyetsizlik, iki yüzlülük, akıl almaz davranış kalıbı bizim yıllardır Rum kesiminin özellikle Kıbrıs sürecine ilişkin alışık olduğumuz tutumdur. Umuyorum KKTC'de müzakere yapanların da aklı başına gelmiş olur, bu konu geçiştirilmez. Ne pahasına olursa olsun bu karar ortadan kaldırılmadıkça, bununla ilgili Meclis'te alınan karar bertaraf edilmedikçe müzakerelerin ruhuna uygun olmayan bu davranış tamamen ortadan kaldırılmadıkça müzakerelere dönülmemiş olur. Aksi takdirde hiçbir şey olmamış gibi nasıl olsa geçiştirme yolla müzakere masasına dönülmesi her zaman olduğu gibi KKTC'nin elini zayıflatacaktır"