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CHP'li Yarkadaş'tan '600 vekil' eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'nin anayasa taslağının 2'nci maddesinde yer alan, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasının sabah saatlerinde kabul edilmesi üzerine "Bu maddeye evet oyu verenler,...

CHP'li Yarkadaş'tan '600 vekil' eleştirisi

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AK Parti'nin anayasa taslağının 2'nci maddesinde yer alan, milletvekili sayısının 600'e çıkarılmasının sabah saatlerinde kabul edilmesi üzerine "Bu maddeye evet oyu verenler, halkın sırtına yüz milyonluk bir yük daha yükledi" dedi.

CHP'li Yarkadaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaparak, milletvekili sayısının artırılmasıyla birlikte, halkın daha fazla vergi ödemek zorunda kalacağını savundu. Tasarının yasalaşması halinde, TBMM'ye 50 milletvekilinin daha geleceğini belirten Yarkadaş, "Bu kişiler, fonksiyonu tamamen ortadan kaldırılmış bir Meclis'te, milletin sırtına yük olmaktan başka hiçbir işe yaramayacaklar. El kaldırıp indirmelerine bile ihtiyaç duyulmayacak bu kişilere milyonlarca lira para ödenecek" dedi.

AK Parti'nin tasarısının geçmesi halinde, Meclis'teki 600 milletvekilinin hiçbir iş yapmadan para alacağını ileri süren CHP'li Yarkadaş, şu açıklamalarda bulundu: "Tek adam rejimini kurabilmek için, siyasi rüşvet dağıtıyorlar. Başkanlığı geçirebilmek için, milletvekillerine alan açıyorlar. Olan ise millete oluyor. Halkımızın sırtına yeni yükler yükleniyor. AKP kimin parasını harcıyor? Har vurup harman savuruyorlar. Bankamatik vekillere ödenecek her kuruşa yazıktır. Bu parayla öğrenci yurtları açılabilir. Binlerce kişiye istihdam yaratılabilir. Yazıktır; gelin yol yakınken dönün. Bu milleti sömürmekten vazgeçin"

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