CHP'li Usluer: Olağanüstü kurultay için 630 imza toplandı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Gaye Usluer ve beraberindeki milletvekilleri, olağanüstü kurultay talebiyle topladıkları imzaları genel merkeze teslim etti. Partilerinin delege sayısının 1240 olduğunu belirten Usluer, kurultay için noter tasdikli 630 imza topladıklarını söyledi.

CHP PM üyesi Gaye Usluer, kurultay talebiyle toplanan imzaları teslim etmeden önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Usluer, 16 Temmuz 2018 tarihinde olağanüstü kurultay talebini açıkladıklarını belirterek, "Bugün yine delegelerimizi temsilen, bir il başkanımız, bir yüksek disiplin kurulu üyemiz, iki vekil arkadaşımız ve bir PM üyesi olarak temsili heyet olarak imzaları teslim etmeden bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük" dedi.

'DÜĞÜMÜ, DÜĞÜNE ÇEVİRELİM'

Ortada bir düğüm olduğunu belirten Usluer, şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki bu düğümü, bir düğüne çevirelim. Biz diyoruz ki, CHP'nin kurultayları aynı zamanda CHP'nin düğünleridir. Bizim tüzüğümüzde noter şartı var. Yüzde 50+1 şartı var. Yani toplam delege sayısının yarısının bir fazlasının imzasının alınmış olması gerekiyor ki olağanüstü kurultay yapılabilsin. Süreçte delegeliği düşen arkadaşlarımız var. Bunları ayıkladığımızda delege sayımız 1240. İmza sayısının 621 olması gerekiyor. Günlerdir merak ettiğiniz rakamı paylaşmak istiyoruz. Noter tasdikli imza sayımız 630. Noter tasdiki yaptırmıştık, bugün tekrar bir noter kaydı yaptırdık. 630 imzanın, 622'sini Ankara 47'nci noterine tasdik ettirdik. Bunun ötesinde 50 delegemizin daha notere giderek kurultay için imza verdiğini biliyoruz. Belgelerin teslimi için son gün Pazartesi 17.00'ye kadar olan süreç."

'EĞER TÜRKİYE'DE DEMOKRASİ İSTİYORSAK ÖNCE CHP'DE OLMALI'

PM üyesi Usluer, konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:

"Bazı delegelerimiz belgeleri genel merkeze göndermişler. Genel merkezimiz tarafından açıklanmasını bekliyoruz. İmzasını çeken delegelerin olduğuna ihtimal vermemiştik. Ama farklı illerden farklı şekilde imzasını çeken, çektirilen arkadaşların olduğu bilgisi ulaştı. Bu rakamın ne olduğunu bizim bilme ihtimalimiz yok. Ve 16 Temmuz'daki basın açıklamamızdaki demiştik ki, talebimiz sayısal bir talep değil siyasi bir talep. Bu talebi yapan CHP delegeleri değil, biz tüm seçmenlerden gelen talebi bir olağanüstü kurultay çağrısına dönüştürerek yapmıştık. Şimdi CHP'de bir çığlık var, bunu hepimiz duyuyoruz. Bir arayış var ve sadece CHP'de değil tüm Türkiye'de bir umut isteği var. Türkiye'de demokrasi istiyoruz. CHP olarak diyoruz ki, demokrasinin talebini biz yapıyoruz. Türkiye'ye demokrasiyi biz getireceğiz. Eğer Türkiye'de demokrasi istiyorsak önce CHP'de demokrasi olmalı."

'KURULTAY SÜRECİ KILIÇDAROĞLU TARAFINDAN BAŞLATILMALIDIR'

Olağanüstü kurultay sürecinin CHP lideri Kılıçdaroğlu tarafından başlatılmasını isteyen Usluer, şöyle konuştu:

"Bizim Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'ndan beklentimiz, imzaların takibini devam eden süre içerisinde olağanüstü kurultay sürecinin bir an önce sayın genel başkanımız tarafından başlatılmasıdır. Sağ duyunun ortak aklın bizzat sayın genel başkanımız tarafından oluşturulmasıdır. Şunu da belirtmek istiyoruz ki, biz Atatürk'ün kendi öz partisini asla ve asla AKP'nin mahkemelerinde tartışılır duruma getirmeyeceğiz. İlaveten söylemek istiyoruz ki, olağanüstü kurultay CHP'nin tüm örgütleri için, tüm üyeleri için bir birleştirici güç olacaktır. Ben buradan tüm imza veren delegelerimize teşekkür etmek istiyorum. Ve buradan yine son söz olarak diyoruz ki, önümüzdeki süreç olağanüstü kurultayımız önce partimiz sonra tüm Türkiye için hayırlı uğurlu olsun. Elimizde şu anda belgeli 630 imza var. Ancak bunun dışında, hesapladığımız olduğunu bildiğimiz 50 imzalı belge var, bize ulaşmadı henüz. Arkadaşlarımıza sesleniyoruz, Pazartesi saat 17.00'ye kadar bu belgelerin ulaşması dahilinde onlar da işleme alınacaktır."

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