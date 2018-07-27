CHP'li Tüzün: 628 yeterli sayı elimizde(1) 

ANKARA () - CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.
ANKARA () - CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.
27 Temmuz 2018 Cuma 17:49
ANKARA () - CHP'li Yaşar Tüzün, "Kurultay için tarafımıza ulaştırılan toplam 559 ıslak imza ulaştı. 69 imzaysa pazartesi ulaşacak. 628 yeterli sayı elimizde" dedi.
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