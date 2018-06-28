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CHP'li Torun: Şimdi ayrışmadan birlik içinde çalışma zamanı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, parti içinde demokratik taleplerin oluşabileceğini, bunun da uygun zaman ve zeminde parti işleyişine uygun şekilde dillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Torun, önümüzdeki seçimlerde...

CHP'li Torun: Şimdi ayrışmadan birlik içinde çalışma zamanı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, parti içinde demokratik taleplerin oluşabileceğini, bunun da uygun zaman ve zeminde parti işleyişine uygun şekilde dillendirilmesi gerektiğini vurguladı. Torun, önümüzdeki seçimlerde başarı alınması için de ayrışmadan, birlik içinde çalışma zamanı olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, seçimin ardından ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek değerlendirmede bulunuyor. Sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, CHP'nin ülkeyi kuran ve kurtaran bir parti olduğunu söyleyen Torun, "Bu irade, partinin yönetilmesi ve iktidara giden yolun köşe taşlarını sabır, emek ve iradeyle döşemektedir. Baskın bir biçimde ortaya çıkan, adaletsizce süren ve diktatörlük heveslerine uygun sonuçlanan bu seçimlerin büyük heyecan yaratmasının mimarı olan kişi, gerek ittifak politikaları, yerel aday tespiti, gerek de örgütü sevk ve idare başarısıyla genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Elbette birtakım demokratik talepler oluşabilir, bunun da yolu uygun zaman ve zeminde parti işleyişine uygun şekilde dillendirilmelidir. Bize düşen, iktidarımızın yerelden filizlenmesine katkı sunmaktır" dedi.

Torun, önümüzdeki seçimlerin de önemli olduğunu, başarı alınması için de ayrışmadan, birlik içinde çalışma zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

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