CHP'li Torun: Kayyum atamalarını doğru bulmuyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını belirterek, ''Seçimle gelen seçimle gider" dedi.

CHP'li Torun, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Torun, Cumhurbaşkanı'nın görev ve sorumluluklarının belli olduğunu vurgulayarak, "Şimdi seçilmiş belediye başkanı ve belediye meclislerinin yetkisini Cumhurbaşkanı Erdoğan, almak istiyor. Cumhurbaşkanının görevi boğazdaki arsayı takip etmek mi? Parseli, oradaki büfeyi takip etmek mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra tüm alanlarda yeşil alanları artırmaya çalışıyor ve geçmişte alınmış kararları değiştirerek yapılaşmaya açılmış yerleri tekrar yeşil alana dönüştürmek için çaba harcıyor" dedi.

'BUNU KESİNLİKLE DOĞRU BULMUYORUZ'

Torun, belediyelerde genel müdür ve genel müdür yardımcılarını belediye başkanlarının atama yetkisine sahip olduğunu ancak bu yetkinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?na bağlanmasının gündemde olduğunu ifade ederek, "Belediye başkanı eğer çalışacağı bürokratı kendi seçemeyecekse, belirleyemeyecekse bunun ne anlamı var? Bu belediye nasıl hizmet verecek? Bunu da kesinlikle doğru bulmuyoruz. Belediye başkanları vatandaşlardan aldıkları yetkiyle hizmet etmek istiyorlar" diye konuştu.

Torun, soru üzerine kayyum atamalarını doğru bulmadıklarını ifade ederek "Biz kayyum atamalarıyla ilgili açıklamalarımızı açık ve net bir şekilde ortaya koyduk. Seçimle gelen seçimle gider ve asla kayyum atamalarını da doğru bulmadığımızı ifade ettik. Sonuçta vatandaş bir irade göstermiştir ve seçilen başkanın bir suçu varsa yargı oradadır. Ama siz seçilmiş insana bir şekilde kayyum atayarak 'yönetemezsiniz' derseniz, bu demokrasiye vurulmuş bir darbedir" ifadelerini kullandı.