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CHP'li Torun: Herkesi içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamaya davet ediyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan, İzmir'de olağanüstü kurultay için imza toplayacağını açıklayan kurultay delegelerine yönelik bir çağrı geldi. "Şu anda herkesi içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamaya davet ediyoruz" diyen...

CHP'li Torun: Herkesi içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamaya davet ediyoruz
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'dan, İzmir'de olağanüstü kurultay için imza toplayacağını açıklayan kurultay delegelerine yönelik bir çağrı geldi. "Şu anda herkesi içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamaya davet ediyoruz" diyen Seyit Torun, yerel seçimleri hatırlatarak, partinin bu süreçte tartışma konusu haline getirilmemesini istedi.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde istediği oyu alamadı. Seçimlerin ardından, parti içerisinde olağanüstü kurultay yapılması yönünde tartışmalar başladı. İzmir'de de bazı delegeler, değişim istediklerini ifade ederek olağanüstü kurultay için imza toplayacaklarını bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Demirören Haber Ajansı'na (), kurultay taleplerine dair açıklamalarda bulundu. İmza toplamak için harekete geçen delegelerin hür iradesinin bulunduğunu belirten Seyit Torun, "Delegenin hür iradesidir. Delegelerimiz bilgili, analiz yeteneği olan, sorumluluğu bilen, o görevi almışsa bunun farkında olan yol arkadaşlarımızdır. Onlar değerlendirip kararlarını verirler" dedi. Yerel seçimlere değinen Torun, "Şu anda herkesi içinde bulunduğumuz durumu iyi anlamaya davet ediyoruz. Önümüzde yerel seçimler var. Şu anda gerçekten birlik ve bütünlüğe ihtiyacımız var" diye konuştu. Partinin süreci değerlendireceğini de söyleyen Torun, daha sonra ihtiyaca göre çalışmaların yapılacağını dile getirdi.
'SEÇİM BÖLGESİNİN DURUMUNA GÖRE BELİRLENECEK'
24 Haziran seçimlerinin ardından, henüz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim sonuçlarını açıklamadan kurultayın gündeme getirilmiş olmasının, partiyi tartışma konusu haline getireceğini söyleyen Seyit Torun, "Bizim şu anda önce durum tespiti yapıp, süreci iyi analiz edip, sonra durum değerlendirmesi yapmamız lazım. Yoksa 'O gitsin ben geleyim' değil mesele. CHP kurumsal yapısı ve tarihi geçmişi olan bir parti. Elbette ihtiyaç halinde gerekli şeyi yapar. Ancak öncellikle durum değerlendirmesi yapılmasını ve sürecin iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. Yerel seçimlerde adayların belirlenme yöntemlerine dair de bilgi veren Torun, şunları söyledi:
"Yetkili kurumlar değerlendirmesini yapacak. 3 tane tespit biçimi var. Ön seçim, temayül yoklaması ve merkez yoklaması. Seçim bölgesinin durumuna göre en iyi adayı tespit edecek yöntem belirlenecektir."

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