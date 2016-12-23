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CHP'li Torun'dan Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak, valilik önündeki tören alanına taşınmasına tepki gösterdi. Torun,...

CHP'li Torun'dan Rize'de Atatürk anıtının kaldırılmasına tepki

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılarak, valilik önündeki tören alanına taşınmasına tepki gösterdi. Torun, "Rize ve Rize'liler için son derece onur kırıcı bir gün yaşanmıştır. 14 yıllık AKP iktidarı boyunca defalarca Atatürk'ün heykelleri kırılmış, parçalanmış ve değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Rize'deki heykelin kaldırılması da sadece bir meydanın yenileme projesi kapsamında yapılan bir çalışma değildir. Bu ve benzeri hareketleri yapan ulus, tarih ve insanlık bilincinden yoksun kişilerdir. Ata'nın heykelleri sadece bir heykel değildir, ülkemizi, bağımsızlığımızı, varlığımızı borçlu olduğumuz yaşama simgemizdir" dedi.

CHP'li Torun, yazılı bir açıklama yaparak, Rize'de 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtının, valilik önündeki tören alanına taşınmasını eleştirdi. Atatürk'ün düşüncelerini ve eserlerini sonsuza kadar koruyacaklarını vurgulayan CHP'li Torun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Rize Belediyesinin meydan düzenlemesi bahanesiyle Ulu Önder Atatürk'ün heykelini meydandan kaldırarak Türkiye Cumhuriyeti'ne, Cumhuriyetimizin kazanımlarına da meydan okuyan hadsizlerin, onu yok saymaya kalkışması, halkın gözünden düşürmeye çalışması nafile bir çabadır. Bu çabanın içerisinde bir kamu görevlisinin olması hem çok acıdır, hem de oldukça düşündürücüdür. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle ülkemizde başlatılan aydınlanma devrimini içine sindiremeyenler dün olduğu gibi bugün de karşımıza çıkmaktadır. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Ancak şu iyi bilinmelidir ki, Atatürk, Türk Milletinin kurtarıcısıdır, önderidir ve değişmez lideridir. Meydanlardaki Atatürk Anıtlarını kaldırabilirler ama ulusal kurtuluş mücadelesi yaşamış bir milletin önderini kalbinden silmeye kimsenin gücü yetmez. Atatürk Türk Ulusunun kalbinde ve zihninde sonsuza kadar silinmeyecek şekilde yerini almıştır. Atatürk'ü, onun düşüncelerini, onun yarattığı eserleri sonsuza kadar koruyacağımızdan ve yaşatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın"

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