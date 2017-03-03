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CHP'li Torun'dan KOSGEB kredileriyle ilgili açıklama: Esnafa kredi tek başına çözüm olmaz

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KOSGEB kredilerine ilişkin "Esnafa kredi tek başına da çözüm olmaz. İşçinin, emeklinin, çiftçinin geliri artmadan esnafın kazanması çok zor. Ne yazık ki, iktidar Türkiye'ye...

CHP'li Torun'dan KOSGEB kredileriyle ilgili açıklama: Esnafa kredi tek başına çözüm olmaz

 ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, KOSGEB kredilerine ilişkin "Esnafa kredi tek başına da çözüm olmaz. İşçinin, emeklinin, çiftçinin geliri artmadan esnafın kazanması çok zor. Ne yazık ki, iktidar Türkiye'ye başkanlık sistemini dayatmakla meşgulken, ekonominin belkemiği küçük esnaf hızla yok oluyor. Eğer küçük esnafın desteklenmesi için ciddi adımlar atılmazsa esnafımızı daha da zor günler bekliyor olacak" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, KOSGEB kredileriyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İktidarın esnafa müjde olarak sunduğunu belirttiği KOSGEB kredisinin, borçlarını ödeyebilme ümidiyle krediye başvuran esnafı hayal kırıklığına uğrattığını savunan CHP'li Torun, "KOSGEB'den başvurusu olumlu sonuçlanan esnaf bankaya gittiğinde kredisini alamayacağını öğreniyor. Çünkü bankalar borcu olan esnafa kredi vermiyor. Esnaf kira, KDV, elektrik, su parası, çöp vergisi, tabela olmak üzere bir çok vergi ödüyor. Ödeyemeyen de kepengini kapatıyor. İşçisini çıkarıyor. Esnaf zaten borçlarını ödemek ve icra durumunu ortadan kaldırmak için bu krediye başvuruyor. Borcu olmayan esnaf paraya çok ihtiyacı olmayan esnaftır. Borç batağı içinde boğulan esnaf kredi kullanamayacaksa nasıl ayağa kalkacak" açıklamasında bulundu.

"CİDDİ ADIMLAR ATILMAZSA ESNAFIMIZI DAHA ZOR GÜNLER BEKLİYOR"

Esnafa kredinin, tek başına çözüm olmayacağını vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Zaten pek çok esnaf başvuru sırasında bir sürü sıkıntı yaşadı, sistem kilitlendi, kredinin yandaş esnaflara verildiği yönünde iddialar günlerce gündemden düşmedi. Yetkililer buna da doğru dürüst bir açıklama getiremedi. Esnafı ayağa kaldırmak için hükümetin bir an önce tedbir alması, bu yönde çalışma yapması gerekir. Esnafa kredi tek başına da çözüm olmaz. İşçinin, emeklinin, çiftçinin geliri artmadan esnafın kazanması çok zor. Ne yazık ki, iktidar Türkiye'ye başkanlık sistemini dayatmakla meşgulken, ekonominin belkemiği küçük esnaf hızla yok oluyor. Esnafın kan kaybı durmadan artıyor, her yıl yüzbinlerce esnaf kepenk indiriyor. Son 12 yılda esnaf sayısı 740 bin azalmışken iktidar kendi geleceğini garanti altına almaya çalışıyor. Eğer küçük esnafın desteklenmesi için ciddi adımlar atılmazsa esnafımızı daha da zor günler bekliyor olacak"

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