CHP'li Torun: Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır" açıklamasıyla ilgili, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. CHP'nin İş Bankası'nda en ufak bir menfaati yoktur, oradan en ufak bir geliri yoktur" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 'ya yaptığı açıklamada, 10 Şubat Pazar günü Ankara Arena'da bütün belediye başkan adaylarının katıldığı bir tanıtım toplantısı düzenleyecekleri söyledi. Aday belirleme sürecine değinen Torun, özellikle seçmenlerin değerlendirmelerini alıp, saha bilgilerine ulaştıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Bu doğrultuda toplumun bir yenileşme talebinin olduğunu gördük. Bu yenileşme talebini de kayda alarak, bütün yerel yönetimlerde bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve belki de tarihinde en önemli şekilde örgütlerinden veya ilçe belediyesinden büyükşehire aday yapmak suretiyle kendi yetiştirdiği insanlardan belediyeciliği bilen, anlayan ve hizmet üretecek isimleri tek tek tespit ettik ve önemli ölçüde de bunları adaylaştırdık. Biz toplumun bize verdiği mesajı aldık ve bu mesaj doğrultusunda hareket ettik. Adaylarımızın önemli bir kısmı örgütlerden gelen veya yerel yönetimlerden gelen arkadaşlar oldu. Bu arkadaşlar sonuçta CHP içerisinde yetişmiş ve bu konuda bir şekilde çalışmış arkadaşlarımız. Bunların karşılığını da inanıyorum ki halkımızdan alacağız.''

'İSTANBUL'DA FARK KAPANDI'

Yaptırdıkları anketler ile sürekli saha verilerine ulaştıklarını belirten Torun şunları söyledi:

"Her geçen gün ivmemiz yukarı doğru çıkıyor. Örneğin ilk açıkladığımız zamanlarda İstanbul adayımız Ekrem İmamoğlu'nun tanınırlığı düşüktü ama tanınırlık ve güven bakımından şuanda o fark kapandı, hatta öne geçtik. Zaman zaman yapılan anketlerde de gördüğümüz üzere ulaştığımız sonuç bu, Ankara da aynı şekilde. Diğer iddialı olduğumuz il ve ilçelerde de her geçen gün ivmemizi arttırıyoruz. Görülüyor ki bütün Türkiye'de CHP'ye ve CHP belediyeciliğine bir ilgi var. Bu da oya dönüşecek. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Türkiye'nin birçok bölgesinde kır çiçekleri açacak.''

'ATATÜRK'ÜN MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün grup toplantısında yaptığı İş Bankası ile ilgili açıklamalarına da değinen Torun, ''AK Parti Genel Başkanı'nın bu zaman zaman aklına geliyor. Aklına geldikçe de bunu gündemi meşgul etmek için ve buradan bir siyasi rant devşirmek için yapıyor ama her zaman söylediğimiz gibi biz Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına sahip çıkıyoruz. CHP'nin İş Bankası'nda en ufak bir menfaati yoktur. Oradan en ufak bir geliri yoktur" dedi.



