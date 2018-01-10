CHP'li Tezcan: Yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış

Hakime TORUN / ANKARA, () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Geçmişte sayın Erdoğan, sayın Bahçeliyi ve MHP'yi yavru muhalefet diye tabir ederdi. Onlar da bundan çok rahatsız oluyordu. Olabilir partiler birbirine yaklaşabilir. Ama şu soru cevaba muhtaç; Anamuhalefet Partisi, ana iktidara taliptir. Ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap sayın Bahçeli'den geliyor. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP MYK toplantısının ardından basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

"1O OCAK TUTUKLMALAR İLE ÇALIŞTIRILMAYAN GAZETECİLER GÜNÜNE DÖNÜŞTÜRÜLDÜ"

10 Ocak çalışan gazeteciler gününe ilişkin Tezcan, "Yargılamalar, tutuklamalar ile çalışamayan, çalıştırılmayan gazeteciler gününe dönüştürüldü. Türkiye basın özgürlüğü konusunda en kötü noktalardaki ülkeler içerisinde. 180 ülke arasında 155'nci sıradayız. Bu bir utanç, ayıp tablosudur. Basın özgürlüğü konusunda 56 basamak gerilemiş bir Türkiye var. Tutuklu gazetecilerin sayısını takip edemez hale geldik. Ak Parti Genel Başkanı sayın Erdoğan, tutuklu gazeteci gerçeğine alıştı. Hem de tembihli gazetecilere alışmış. Tembihliyor ne soru sorulacaksa onu soruyorlar. Fransa'da tembihli gazeteci bulamadı şaşırdı silah taşıma ile ilgili bir şey söyledi öfkelendi 'sen FETÖ'cu musun?' dedi. Türkiye'yi oralarda rezil etmenin anlamı var mı? Toplantıda kavga etti. Dili sürçmedi gerçeği söyledi. 'İstihbarat örgütleri dünyanın her yerinde operasyon yapar' dedi. MİT tırlarında silah taşındığını kendisi ikrar etti. Erdoğan'a tavsiyemiz bu tip basın toplantılarını yapmasın. Daha neleri ifşa edeceğini henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

"BUNLAR OHAL BAĞIMLISI OLMUŞ. BONZAİ, UYUŞTURUCU BAĞIMLISI GİBİ"

OHAL'in bir kez daha uzatılacak olmasına ilişkin Tezcan, "Bunlar OHAL bağımlısı olmuş. Bonzai, uyuşturucu bağımlısı gibi. uyuşturucu müptelası nasıl uyuşturucu olamadan yaşayamıyorsa, bunlar da OHAL'siz yaşayamaz hale gelmişler. OHAL'in olduğu yerde AB standartları olmaz" dedi.

"AK PARTİ GENEL BAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YURT DIŞI YASAĞI KOYUN"

Tezcan, "Fransa'da bir de et ithalatı sözü verdi. 5 bin 700 ton parça et ithal edecek Fransa'dan akıllara zarar. Türkiye'de hayvancılığı, tarımı bitirdiler. İthalat lobisi hakim. Gittiği her yerden bir şey alıyor. Aldığı verdiği her söz, Türk çiftçisini perişan ediyor. Bir dilini tut, düşün. Bir talebimiz var; OHAL'e karşıyız. Bir an önce kaldırılmasını istiyoruz. Gelin bir KHK'da bizim talebimiz üzerine çıkarın. Bu KHK ile AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yurt dışı yasağı koyun. Gitmesin. Altına kendisi de imza atsın. Nereye giderse bizi çiftçimizin başına bela olacak bir karar ile dönüyor. OHAL 6'ncı kez uzatılacak. OHAL şartlarında darbenin siyasi ayağını ortaya çıkmasını gizlediler. Gizlemeye devam ediyorlar. Her şeye hükmeder haldeler. Artık darbenin ucu OHAL yetkisini kullanan AK Partili yöneticilere ulaşacağı zaman frene basıp soruşturmaları orada kesiyorlar. Bu iktidar OHAL müptelalığı ile kendi kendini bitirecek noktaya gelecek. Bu iktidarın sonu OHAL hastalığından gelecek. Bu millet bunun hesabını sandıkta soracak. Tavsiyemiz bir an önce OHAL'i uzatmaktan vazgeçsinler. Darbecilikten vazgeçsinler. OHAL'in uzatılmasına kesinlikle karşıyız" ifadelerini kullandı.

"YAVRU MUHALEFETİN HEDEFİ DE YAVRU İKTİDAR OLMAKMIŞ"

Tezcan, "Geçmişte sayın Erdoğan, sayın Bahçeliyi ve MHP'yi yavru muhalefet diye tabir ederdi. Onlar da bundan çok rahatsız oluyordu. Olabilir partiler birbirine yaklaşabilir. Ama şu soru cevaba muhtaç; Anamuhalefet Partisi, ana iktidara taliptir. Ana iktidara talibiz. Seçmenin iradesini AK Parti'ye ve Erdoğan'a ciro etmeyeceğiz. Biz ciranta muhalefet değiliz. Seçmenden aldığımız iradeyi Erdoğan'a ciro etmek için burada bulunmuyoruz. Yaşanan süreçten görüyoruz ki; yavru muhalefetin hedefi de yavru iktidar olmakmış bugün gelinen nokta bir yavru iktidar üslubu. Erdoğan'ı eleştiriyoruz cevap sayın Bahçeli'den geliyor. Sayın Bahçeli muhabbetinizi Allah arttırsın. Ak Parti'nin sözcüsü var Mahir Ünal söylemesi gerekeni söylüyor. Siyasette ittifaklar olabilir ama iltihaklar olmaz. MHP iradesini bir başka yere ciro edilmesini hak eden bir seçmen kitlesi mi? MHP ciddi bir partidir" diye konuştu.

"BAHÇELİ'NİN 'RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DAN CUMHURBAŞKANI OLMAZ' DİYE BİR TEKERLEMESİ VARDI"

Tezcan, "Erdoğan'ın yanında olan herkes yerli ve milli. Onun dışındaki herkes yanında olmayan FETÖ'cu ve bölücü diye bir siyaset kültürü yaratılmaya çalışılıyor. Sayın Bahçeli tekerleme yapmayı sever. Bazılarını anlamayız ama bazıları da güzeldir. 'Recep Tayyip Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı olmaz' diye bir tekerlemesi vardı. Şimdi ne oldu? Yeni bir matematik mi buldunuz? Biz iktidar olmaya talibiz" dedi.

"'FETÖ'CULARA UYAP'I KAPTIRDIK' DEDİN SAYIN ERDOĞAN. NEYİ KAPTIRMADIN Kİ?"

Tezcan, "'FETÖ'culara UYAP'ı kaptırdık' dedin sayın Erdoğan. Neyi kaptırmadın ki? Her şeyi teslim ettiler. Devleti teslim ettiler. Milleti teslim edecekleri zaman millet karşı koydu. şimdi başka yapılara teslim etme peşindeler. Ona da bu millet fırsat vermeyecek" dedi.

"DİPLOMASI TARTIŞMA KONUSU OLAN BİRİNİN, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NE BUNU SÖYLEMESİ KEDİ VE CİĞER İLİŞKİSİDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik eleştirilerinin sorulması üzerine Tezcan, "Kendi diploması tartışma konusu olan ve bu diploma konusunu bitiremeyen, milleti tatmin edecek şekilde cevaplayamayan bir kişinin kalkıp da Boğaziçi Üniversitesi gibi dünyada bilinen bir üniversiteye bunu söylemiş olması olsa olsa kedi ve ciğer ilişkisidir. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü haklı olarak kendi başarılarını sosyal medya üzerinden açıklıyor sonra da 'bu yaptığım açıklama sakın cumhurbaşkanına cevap gibi algılanması' demek zorunda hissediyor. Bu utanç tablosu, AK Parti iktidarının üniversiteleri getirdiği noktadır" dedi.

2019 SEÇİMLERİ

Tezcan, 2019 seçimlerinde CHP'nin başka bir parti ile ittifakının olup olmayacağının şu an için belli olmadığını da ifade ederek, "Cepheleşmenin değil büyük buluşmanın temsilcisi olacağız" dedi.

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