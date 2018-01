CHP'li Tezcan'dan Fransa'dan et ithalatı eleştirisi

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Fransa ziyaretinde 5 bin 700 ton et ithalatı konusunda da anlaşma sağlanmasını eleştirerek, "Bu hükümet çiftçisini yoksulluğa terk eden bir hükümettir. Bu hükümet finasta, faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin Aydın İl Kongresi'ne katıldı. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Tezcan, AK Parti Hükümeti'nin Fransa'dan yapacağı et ithalatını eleştirdi. Tezcan, "Bu hükümet kendisini ithalat lobisine teslim etmiş bir hükümettir. Türkiye'de çiftçinin beli bükülmüş, tarımsal üretim yok olmuş, hayvancılık çökmüş. Bakliyat üretimi, buğday, pamuk, arpa gibi her şeyde gümrük vergisini sıfırlayıp bir avuç italatçıyı zengin eden, çiftçisinin de belini bükerek yoksulluğa terk eden bir hükümet var. Bu hükümet finasta faiz lobilerinin, tarımda ise ithalat lobisinin hükümetidir. Ne yazık ki çiftçinin hükümeti olmaktan söz etmek mümkün değildir. Fransa'ya gitti ve oradan 5 bin 700 ton parça et ithal edeceğini söylüyor. Türkiye'de hayvancılığı bitirdiler. Hayvancılık yapan çiftçi, kredi borcunu ödeyebilmek için hayvanlarını kasaba göndermek zorunda kaldı. Böyle bir tablo yarattınız şimdi de gidip Fransa'dan parça et alacaksınız. Fransa'dan alacağınız parça ete vereceğiniz parayı kendi Türk çiftçinize vermiyorsunuz. Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Mehmet Mehdi Eker, Fransa'dan şövalyelik nişanı aldı. Özellikle tarımla ilgili Fransız çiftçisine verdiği desteklerden dolayı şövalye nişanı verildi. Bunlar Fransız çiftçisini kurtarmak için şövalyelik nişanı alan ama kendi çiftçisini ölüme mahkum eden hükümetin temsilcileri" dedi.

'BU HÜKÜMET ÇİFTÇİ DÜŞMANIDIR'

Hükümeti çiftçi düşmanlığıyla suçlayan Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen günlerde Cumhurbaşkanı Tunus'a gitti. Orada da 'Zeytinyağı alacağız' diye bir şey attı ortaya. Türkiye'de 170 milyon zeytin ağacı var. Zeytinlikleri yok edip, zeytinciyi yoksulluğa mahkum etmeye yemin etmiş bir Hükümet var. Gidip 70 milyon zeytin ağacı olan Tunus'tan, 'Zeytinyağı alacağım' diyor. Türkiye'deki zeytinlikleri ise imar rantına talana açan kanunları çıkararak, dönüp dönüp meclisin önüne getiriyorlar. OHAL kararları ile yine zeytin alanlarını talan edecek düzenlemeleri getirip koydular. Bu hükümet çiftçi düşmanıdır. Bu hükümet ithalat lobisine teslim olmuştur. Çiftçiyi de ithalat lobisine teslim etmiştir. Samanın bile ithal edildiği bir tabloya Türkiye'yi getirdiler. Bu hükümet yabancı çiftçilerin menfaat ve haklarını koruma konusunda şövalyelik nişanını hak kazanmış bir hükümettir. Recep Tayyip Erdoğan'da bu konuda bayrağı düşürmemeye kararlıdır. Bu anlayıştan önümüzdeki dönem millet sandıkta bunun hesabını soracaktır."



