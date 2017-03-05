CHP'li Tezcan: Cami, kışla, okul ve adliyeye siyaseti sokmayın

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, valilerin broşür dağıtmayı, kampanya yapmayı engellediklerini ileri sürerek, "Özellikle orta okul ve liselerde bölgenin AK Partili milletvekillerinin 'Evet kampanyası' yaptıklarını görüyoruz. Cami, adliye, kışla, okula siyaseti sokmayın diyoruz" dedi.Referandum çalışmalarını değerlendiren Tezcan, Nevşehir ve ilçelerinde yaptıkları çalışmalarda yüksek oranda bir hayır oyunun çıkacağına inandıklarını söyledi. 16 Nisan’a kadar halkın ayağına gideceklerini ve anayasa değişikliği ile ilgili her şeyi anlatmayı sürdüreceklerini belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan, Nevşehir halkının büyük çoğunluğunun tek adam rejimini istemediğini ve meclisine sahip çıktığını ifade etti. Referandum çalışmaları çerçevesinde Nevşehir’de güzel bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Tezcan, şöyle konuştu:"Buradan Yozgat’a geçeceğiz. Nevşehir’de Kozaklı ve Avanos ilçeleri ile çevrelerindeki beldelerde referandum çalışmasında bulunduk. Öncelikle şunu söyleyeyim Nevşehir’de vatandaşlarımız 'Tek adam rejimine dur' deme konusunda kararlı. Vatandaş bu konunun bir siyasi konu değil, doğrudan ülkenin geleceğiyle ilgili bir rejim sorunu olduğunu gayet iyi bir şekilde anlamış ve kavramış durumda. Demokratik rejimden vazgeçmeyen bir karalılık içerisinde vatandaşlarımız. Bu bizi mutlu etti. 16 Nisan’a kadar tek tek vatandaşın ayağına gideceğiz. Anayasa değişikliğinin içeriğinin büyük bir özenle gizlenmeye, vatandaşa anlatılmamaya çalışıldığını görüyoruz. Bugün evet demenin serbest, evet demenin bütün devlet imkanlarıyla yapıldığı bir süreci yaşıyoruz. Hayır demenin ise yasak olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bir çok ilin valisinin hayır kampanyasının önünü tıkamak için özel bir çaba sarf ettiğini görüyoruz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Sonuç ne olursa olsun, hayır kampanyasının engellenmeye çalışılmasına rağmen vatandaş 'Bir tek adam rejimini istemiyoruz' diyor. Nevşehir’de biz bunu gördük. Alanda gördüğümüz en önemli husus şu; tek adamın hata yapabileceği endişesi içerisinde. Türkiye'de meclisin güçlendirileceği bir sistem isteniyor. Halk meclisinden vazgeçmek istemiyor.""ALMANYA VE HOLLANDA'NIN TOPLANTILARI İPTAL ETMESİNE KARŞIYIZ"Bakanların, Almanya ve Hollanda’daki toplantılarının iptal edilmesi konusunda da konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandum sürecinde camiye, adliyeye, okula ve kışlaya siyasetin sokulmaması gerektiğinin altını çizerken, Almanya ve Hollanda’nın toplantıları iptal etmesine kesinlikle karşı olduklarını da belirtti. Tezcan, Almanya ve Hollanda'da hükümetin bakanlarının kampanya yapmak için gitmelerine engel olunmasına karşı olduklarını da belirterek, şunları söyledi:"Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ne hükümet üyeleri, ne de bir başkasının engellenmesine kesinlikle karşıyız. Bu bizim kampanya sürecimizi de kirletmeye yönelik bir harekettir. Almanya ve Hollanda da bu konuda Türkiye’de bizim hükümetimizle aynı durumda. Biz hangi kararda olursa olsun, her görüşün özgürce ifade edilebilmesini istiyoruz. Sayın Deniz Baykal yurt dışı ziyaretini bu nedenle iptal etmiştir. 21'inci Yüzyıl'da buna tamamen karşı çıkıyoruz. Hükümetimize de çağrımız var. Biz buna karşı çıkarken, dışarıdaki bu uygulamaya karşı dururken içerde de hayır kampanyalarını engellemeye yönelik tutumlarından vazgeçsinler. Valiler broşür dağıtmayı, kampanya çalışması yapmayı engelliyorlar. Özellikle orta okullarda ve liselerde bölgenin AK Partili milletvekillerinin evet kampanyası yaptıklarını görüyoruz. Camiye, adliyeye, kışlaya, okula siyaseti sokmayın diyoruz. Böyle davranırsanız, Türkiye'de eğitimi doğrudan çatışmanın içerisine çekersiniz."

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