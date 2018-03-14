CHP'li Tezcan: Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır 

Hakime TORUN /ANKARA () - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır. Buna karşı AYM'de iptal davası açtık. AYM'nin hukuk ekseninde karar vermesini bekliyoruz" dedi. "ittifak yasası"na ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Seçim güvenliğini ihlal eden maddeleri ile ilgili AYM'ye gideceğiz. İttifaklara kategorik olarak karşı değiliz. İttifak bölümü ile ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar bu bir siyasi karar konusu. O siyasi kararı vereceğiz önümüzdeki günlerde" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'ın MYK Toplantısının gündemine ilişkin düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"TÜRKİYE'DE BİR DOKTORA DÜŞEN HASTA SAYISI 572. ESASLI BİR REFORM İHTİYACI VAR"

14 Mart Tıp Bayramı'na değinen Tezcan, "Hekimlerimiz zor şartlar altında görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Türkiye bu konuda ne yazık ki Ak Parti hükümetleri döneminde hekimlere dönük saldırılar, hekimlerin görevlerini yaparken haklarının teslim edilmesi noktasında çok ciddi sıkıntılar ile karşı karşıyalar. Türkiye'de bir doktora düşen hasta sayısı 572. Bu dünya ortalamalarının çok gerisinde ve altında. Bu şartlarda hizmet verebilmek mümkün değil. Hekimler açısından büyük yük hastalar açısından eziyet. Kişi başına düşen hekim sayısında dünyada en alt sıralardayız. Endonezya, Güney Afrika gibi ülkeleri ile aynı kategoride görünüyoruz. Sağlık alanının yeni baştan ele alınması bu çerçevede esaslı bir reform ihtiyacını gündemde tutuyor" diye konuştu.

"EL ÇABUKLUĞU İLE MİLLETTEN GİZLEYEREK, İTTİFAK VE SEÇİM HİLELERİ YASASINI GEÇİRDİLER SABAH KARŞI"

Seçim ittifakına ilişkin Tezcan şu ifadeleri kullandı: "Dün TBMM, el çabukluğu ile milletten kaçırarak bir kanun geçirdi. Ak Parti ve MHP işbirliği ile el çabukluğu ile milletten gizleyerek, ittifak ve seçim hileleri yasasını geçirdiler sabah karşı. Neden korktunuz, kaçırdınız? İttifak ile kimsenin bir şey söylediği yok. Teklifin iç yüzünü milletin öğrenmesinden neden rahatsız oldunuz? TBMM'den geçirilen teklif, bir ittifak yasası değil seçim hileleri yasasıdır. El çabukluğu ile milletvekilliği hırsızlığı, milli iradenin gasp edilmesi yasasıdır. Bütün plan proje bunun üzerine kurulmuştur.

GİDİCİ İKTİDARLAR SEÇİM KANUNLARI İLE OYNAMAYA BAŞLAR

Gidici iktidarlar seçim kanunları ile oynamaya başlar. Oynanmaya başlanmış ise yolun sonu görünmüş demektir. AK Parti için artık yolun sonu görülmüştür. Onun kuyruğuna takılıp kendisine bir ikbal ve istikbal bekleyen MHP yönetimi için de yolun sonu görülmüştür. Bu yasa, haksız temsili artıyor. Hileli bir sistemdir. Çoğulculuk için barajın kaldırılması gerekir. Bu teklif barajı kaldırmıyor barajın etkisini fiilen artırıyor. İttifak içindeki partiler tek parti gibi oluyor. Yani milletvekilliğini çalma üzerine planlanmış bir sistemdir. Aritmetik oyunlarla masa başında milletvekili çalma hesabıdır.

KANUNA AYKIRI YSK KARARINA, KANUNU UYDURUYORLAR ŞU ANDA

Bu anayasanın eşitlik, temsilde adalet ilkesine aykırıdır. Eşit yarışı ortadan kaldıran bir sistem yoksa kimse ittifaka karşı değil kategorik olarak. Bu ittifak partileri kimliksizleştirme üzerine kurulmuş bir sistemdir. Seçim güvenliğini ortadan kaldıran bir yasa. Gayri meşru olan mühürsüz seçimi, yasal hale getirmeyi planlamışlardır. Kanuna aykırı YSK kararına, kanunu uyduruyorlar şu anda. Bu 16 Nisan referandumunun gayri meşru olduğunun TBMM eliyle ikrar edilmesidir. Bu bir sopalı seçim hazırlığıdır. Sandıklar, parti devletinin memurlarına teslim edilme noktasında gelmiştir. Sandığı seçmenden kaçırma planı söz konusudur. Sandığın katakulli yapabileceği alana çekme çabasıdır.

TÜRKİYE GÜVENLİ SEÇİM HAREKETİ BAŞLATACAKTIR

Türkiye güvenli seçim hareketi başlatacaktır. Bütün sivil toplum, millet iradesini gasp etmeye çalışan bu seçim hileleri yasasına fırsat vermeyecektir. Millet sandığa gidecek her şeye rağmen seçim güvenliğini sağlayacak. Millet el koyacak. Önümüzdeki seçimlerde CHP başta olmak üzere buna karşı olan bütün siyasi partilerle, demokrasi isteyenlerle, STK, halkla beraber milletin iradesini bu iktidara çaldırmayacak sandıkları koruyacağız müsaade etmeyeceğiz."

"AK PARTİ BOCALIYOR ŞU ANDA. ÇÜNKÜ YANLIŞ YOLDALAR. NİYETLERİ, KARARLARI BOZUK. MİLLETE ANLATAMIYORLAR"

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine ilişkin Tezcan, "Şeker fabrikaları ile ilgili sorun devam ediyor. İktidar, Ak Parti bocalıyor şu anda. Bakanlardan bir tanesi sattıkları fabrikaları kooperatiflere nasıl alırız diye açıklama yapıyor. Başbakan Tarım Bakanı'nı tekzip etmek durumunda kalıyor. Çünkü yanlış yoldalar. Niyetleri, kararları bozuk. Bunun için millete anlatamıyorlar. 24 şeker fabrikasını satmaya, yandaşlarına peşkeş çekmeye çalıştılar. 21 tanesi kar ediyor. Kar edenleri satıp yandaşlarına bir taraftan peşkeş çekerken öbür taraftan Türk halkını nişasta bazlı, sağlıksız şekere mahkum etme peşindeler. Neden çünkü; ortak oldukları ithalat lobisi, teslim oldukları uluslararası tekellerle Türkiye çiftçisinin hizmetinde değiller. Cargill'in hizmetkarı, uluslararası tekellerin iştirakçisi, millet bunlardan en kısa sürede kurtulacak. Halk sahip çıkmaya başladı şeker fabrikalarına. Milletvekilleri heyetimiz adım adım dolaşıyor. Milli serveti, gayri milli olanlardan korumak için. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu özelleştirmeyi engellemek için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sata sata, yiye yiye doymadılar. Bir babanın böyle evladı olsa çoktan reddederdi. Millet de bunları evlatlıktan reddedecek. Bu kadar milletin serveti satılmaz. Bunlar çiftçi, üretici, milletin düşmanı. Söz veriyoruz, CHP iktidarında, engelleyemezsek satılsa dahi bu şeker fabrikalarını geri alıp yeniden köylüye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"BERBEROĞLU, BİR PROJE ÇERÇEVESİNDE ÖZELLİKLE REHİN ALINMIŞTIR"

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun duruşmasına değinen Tezcan, "Berberoğlu, bir proje çerçevesinde özellikle rehin alınmıştır. O proje tek adam koalisyonunun projesidir. Bu proje boşa çıkacaktır. Bu düzen devam etmeyecek, edemez. Haksız yere tutuklu olan Ahmet Şık ve Murat Sabuncu geçen hafta tahliye oldu. Memnuniyet verici. Haksız yere tutuklu olmaları utanç vericidir. Akın Atalay 500'ncü gününü doldurdu. Hala haksız yere rehin alınmıştır. Tutuklu değil. Türkiye'de saray hukuku hakim olmuştur. Gerçekte hukuk değil bir vicdansız düzenin adıdır. Hakimler, savcılar Türkiye'de, vicdanlarının sesi ile sarayın sesi arasında sıkışmıştır. Bir an önce hukukun hakim olduğu bir Türkiye yaratacağız davamız, mücadelemiz budur" açıklamasında bulundu.

"BU İKTİDAR, TEK ADAM KOALİSYONU KANUN ELİYLE SİVİL SİLAHLI ÇETE OLUŞTURMA ADIMI ATMIŞTIR"

Tezcan, "Bu iktidar, tek adam koalisyonu kanun eliyle sivil silahlı çete oluşturma adımı atmıştır. Buna karşı AYM'de iptal davası açtık. AYM'nin hukuk ekseninde karar vermesini bekliyoruz" dedi.

"İTTİFAK BÖLÜMÜ İLE İLGİLİ DE ARKADAŞLARIMIZ ÇALIŞIYORLAR BU BİR SİYASİ KARAR KONUSU"

"ittifak yasası"na ilişkin bir soru üzerine Tezcan, "Seçim güvenliğini ihlal eden maddeleri ile ilgili AYM'ye gideceğiz. İttifaklara kategorik olarak karşı değiliz. İttifak bölümü ile ilgili de arkadaşlarımız çalışıyorlar bu bir siyasi karar konusu. O siyasi kararı vereceğiz önümüzdeki günlerde" dedi.

"CHP'NİN SEÇİMLERİ BOYKOT KARARI YOKTUR"

İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin "seçimleri boykot" çağrısına ilişkin bir soruya Tezcan, "CHP'de hiçbir çatlak yok. Milletvekilleri arasında farklı görüşler olabilir kişisel görüşlerini dile getirmişler. CHP'nin seçimleri boykot kararı yoktur. CHP, Türkiye'yi bu deli gömleğinden sandıkla kurtaracaktır. Bu deli gömleğini yırtıp atacağız. Kazanacağımız seçimleri niye boykot edelim? Sel olup sandıklara akacağız oy hırsızlığı peşinde olanlardan sandıkları kurtaracağız" diye yanıt verdi.

"GÜVENLİ SEÇİM GETİRSEYDİNİZ BİZİM DE SESİMİZ ÇIKMASAYDI"

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuyla ilişkin sözlerine tepki gösteren Tezcan, "Başbakan zaman ne söylediğini bilmeden konuşuyor. Bizim söylediğimiz çok açık. Seçim güvenliğini ortadan kaldırıyorsunuz diyoruz. Güvenli seçim getirseydiniz bizim de sesimiz çıkmasaydı. Sizin seçim güvenliğini yok etme çabanızdan rahatsız oluyoruz. Fiilen yaptığınızı, şimdi yasaya sokma çabasından rahatsız oluyoruz. Başbakan'a düşen milletin oyunu güvence altına alacak bir tablo yaratmakken, lafı tersinden alıp milleti aldatma peşinde. Ama artık millet inanmıyor, inanmayacak da" diye konuştu.



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