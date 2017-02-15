CHP'li Tezcan: Ayrıştırmacı dilden uzak duracağız

Cem ULUCAN/AYDIN, ()- CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, 16 Nisan'da yapılacak referandum süresince ayrıştırmacı dilden uzak duracaklarını belirtip, "Siyasette marifet, toplumu germek değildir. Devletin başındakilerin, toplumu germemesi gerek. Devletin başındakileri, aklı başında olmaya davet ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 16 Nisan'da yapılacak referandum öncesi partilileri bilgilendirme toplantıları düzenlemek için Aydın'a geldi. CHP İl Başkanlığı'ndaki ilk toplantıya Tezcan'ın yanı sıra CHP İl Başkanı Bayram İnci, Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve partililer katıldı. Referandum öncesi iki gün boyunca Didim, Söke, Kuşadası, Efeler ve Nazilli ilçe örgütleriyle de toplantılar yapacaklarını belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, "Türkiye'de demokrasinin güçlenmesi, terörün önlenmesi, genç işsizlerin işsizlik sorunun çözülmesi için parlamentonun mesai harcamasını, tartışmasını, kafa yormasını isterdik. Ekonomik krizin bu kadar derinleştiği bir ortamda, 'Türkiye nasıl zenginleşir? Refahı nasıl arttırır ve adaletli paylaştırır?' diye parlamentonun çalışmasını, çaba harcamasını beklerdik. Türkiye'de toplumsal barışı ve uzlaşmayı sağlamak için parlamentonun sabahlara kadar çalışmasını beklerdik. Siyaset kurumunun da buraya odaklanmasını isterdik" dedi.

'ANKETLER HAYIR DİYOR'

Şu andaki anketlerin sonucunin yüzde 54 'hayır' ekseninde olduğunu gösterdiğini söyleyen Tezcan, "Zaten iktidar çevrelerinin telaşından da bunu anlayabilmek mümkün. Telaş öylesine bir noktaya vardı ki bütün selamlaşmaların içinden 'Hayırlı olsun', 'Hayırlara vesile olsun' ve 'Hayırlı cumalar' laflarını çıkardılar. 'Sigaraya hayır' afişlerindeki 'hayır' kelimesini çıkardılar. 'hayır' denilmesinden bu kadar korkuyorlar. Bu kampanya 60 gün daha devam edecek bu süreçte dillerinden, inançlarından, dualarından 'hayır' kelimesini karacaklar anlaşılan Tablo bu" diye konuştu.

'BERABER YAŞAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Devletin başındakilerin, toplumu germemesi gerektiğini ifade eden Tezcan şunları söyledi:

"Ne yaparsak yapalım 17 Nisan sabahına uyanacağız. Sandıktan hangi karar çıkarsa çıksın biz Türkiye'de beraber yaşayacağız. 'Evet' diyen de, 'hayır' diyen de yine birbirinin komşusu olacak. Yine aynı işsizlikle, terörle, çatışma problemiyle yaşamaya devam edeceğiz. Bu ülkede birliğe, beraberliğe ihtiyacımız var. O yüzden biz kampanya süresince ayrıştırmacı dilden uzak duracağız. Sırf anayasanın, demokrasinin öngördüğü bir tercihini kullanması nedeniyle 'terörist' diyecek kadar bu toplumu germeyi göze almış bir anlayışın topluma faydası olmaz. Siyasette marifet, toplumu germek değildir. Devletin başındakilerin, toplumu germemesi gerek. Devletin başındakileri, aklı başında olmaya davet ediyorum."



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