CHP'li Tekin: Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, () - CHP İzmir İl Kongresi'nde divan başkanlığı yapan Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'li belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki gösterdi. Bingöl, "2009 yılında birçok belediyemize darbeciler tarafından operasyon düzenlendi. Haksız yere, hiçbir suç yokken yüzlerce yıl ceza istediler. O hakimler, şimdi FETÖ'den içerideler. O gün 2009'da yaptıklarını şimdi AKP, bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek, bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz" dedi.

CHP İzmir İl Kongresi, Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel, delegelerden il başkanı olmak için oy istedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday sayısının teke düşürülmesini istediği, bu talebi gerçekleşmediği için de kongreye katılmadığı ileri sürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun desteğiyle yola çıkan Deniz Yücel, salona girerken destekçileri 'İşte örgüt, işte başkan' ve 'İzmir Aziz'dir, Aziz kalacak' sloganlarını attı. Utku Gümrükçü taraftarları ise 'Örgütün adayı Utku Gümrükçü' ve 'Dik dur eğilme örgüt seninle' sloganlarıyla karşılık verdi. Bingöl'ün yanı sıra kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Aziz Kocaoğlu ile 20 Aralık 2015 tarihinde yapılan kongrede tartışan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da salonda yerini aldı. Kongrenin açılışını önce aday olup sonra yeterli delege desteğini alamadığı gerekçesiyle adaylıktan çekilen CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven yaptı. Güven'in divan başkanlığı için önerdiği Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, oy birliğiyle göreve seçildi.

'BU İKTİDAR TÜRKİYE'Yİ GERİCİ ANLAYIŞLA YÖNETİYOR'

CHP'li Bingöl, 3- 4 Şubat günlerinde kurultay yapacaklarını belirterek, şunları söyledi:

"Son derece anlamlı bir görevin eşiğindeyiz. Özgürlükleri yok sayan, demokrasiyi rafa kaldıran anlayışı yerle bir etmek adına, demokrasiyi Türkiye'de yeniden tüm kurullarıyla işletmek adına büyük kurultay gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin buna çok ama çok ihtiyacı var. 16 yıllık AKP iktidarında Türkiye sorunlar yumağı haline geldi. Toplumun çok derin sorunları var. İktidar maalesef bu sorunları çözmek adına adım atmıyor. Bu iktidar Türkiye'yi gerici bir anlayışla yönetiyor. Bu iktidar emekçiyi, çiftçiyi, yoksul kesimi yok sayan bir siyaset sürdürüyor. Daha geçen gün bir açıklama yapıldı. Adeta fetva erildi. '9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' denildi. Türkiye'de 18 yaşından küçük gençler bazı mekanlara reşit olmadığı için gidemiyor, marketlerden sigara ya da içki satışı alamıyorlar. Türkiye'de 18 yaşını doldurmayanlar ehliyet dahi alamıyor ama bu gerici anlayış fütursuzca '9 yaşındaki kız çocukları evlenebilir' diyor. Neyse ki toplumsal muhalefet uç vermeye başladı. Üzerine ölü toprağı serpilen muhalefet genel başkanımızın yürüyüşüyle hak, hukuk, adalet söylemiyle kitleleri ayağa kaldırmaya başladı. Türkiye'de sorunların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye dünyada saygınlığı olan, itibarı çok yüksek bir ülkeyken bugün maalesef günü birlik dış politikalarla itibarsızlaşan yok sayılan bir ülke konumuna getirildi. Her ülkenin çok önemli politikaları vardır. Dış politika, eğitim bunlardan biridir. Ama gelin görün ki bu siyaset anlayışı hepsini yok etmiştir. Türkiye'de işlerin tıkırında gittiğini söyleyenler sokağa çıkacaklar sokağa."

'TARAFSIZ CUMHURBAŞKANI SEÇTİRMEK DURUMUNDAYIZ'

CHP'li belediyelere 2009 yılında darbeciler tarafından operasyon düzenlendiğini söyleyen Bingöl, şöyle konuştu:

"Haksız yere, hiçbir suç yokken yüzlerce yıl ceza istediler. O hakimler, şimdi FETÖ'den içerideler. O gün 2009'da yaptıklarını şimdi AKP, bizim belediyelerimize yapıyor. Senaryo aynı, taktik aynı. Bu ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak. Gün gelecek bu kumpasların da alçakça olduğunu göreceğiz. Biz çok önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız. Önümüzde 3 tane çok önemli seçim var. Önceki seçimlerde iktidar olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Çünkü bizim belediyelerimiz hizmet üretiyorlar. AKP belediyeleri de yandaşlarına ne kadar rant elde ettiririz diyor. Güçlü bir parlamenter düzeni getirmemiz için tarafsız bir cumhurbaşkanını seçtirmek durumundayız. Partimizde uzlaşmayı, birlikte hareket etme anlayışını mutlaka harekete geçirmek durumundayız. Geçmişte fikir ayrılıklarımız olabilir. Bundan sonra kol kola girerek birlik ruhunu hayata geçirmek zorundayız. İzmir buna ev sahipliği yapsın. Bu il kongresinde kim kazanırsa kazansın, kazanan İzmir olacak. Tatlı bir rekabet içinde demokratik bir süreci işleteceğiz. Klasik bir tabirdir ama bu kongrenin kazananı partimiz olacak. Bu kongrenin kaybedeni yok. Bu kongrenin kaybedeni AKP olacak."

BAŞKAN ADAYLARI SALONA PEŞ PEŞE GİRDİ

Salona ilk olarak kongrenin başkan adaylarından Deniz Yücel girdi. Yücel ile salona giren destekçileri de 'İşte örgüt işte başkan' sloganı attı. Yücel'in salondakilere selam verip, Başkan Kocaoğlu ile selamlaştığı sırada da 'İzmir Azizdir, Aziz kalacak' sloganı atıldı. Deniz Yücel'den sonra salona giren Utku Gümrükçü de eski il başkanlarından Bedri Sertel ve Bayraklı Belediyle Başkanı Hasan Karabağ ile birlikte yürüdü. Salondakileri selamladığı sırada Utku Gümrükçü taraftarları da 'Örgütün adayı Utku Gümrükçü' ve 'Dik dur eğilme örgüt seninle' sloganları attı.

'SİYASETTE TORPİL OLMAZ'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, ön seçim istediğini belirterek, "Siyasette torpil olmaz. Gelin bütün belediye başkanlarımızı başta büyükşehir olmak üzere örgütün üyeleri, ilçe başkanları, milletvekilleriyle birlikte seçelim. İzmir'de yüzde 80 alan bir CHP'yi yaratalım" dedi. Kongreye misafir olarak gelen DİSK Genel Başkanı Kani Beko da, belediye başkanlarının görevden alınmasına tepki göstererek "AKP'li bazı belediye başkanlarını istifa ettirdiler. Eğer biz bundan sonra belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı, genel başkanımızı korumak istiyorsak ayağa kalkmalıyız. Türkiye gerçekten bir felaketin eşiğinde. Biz kimin için ayağa kalkmalıyız? Kurtuluş Savaşı, Çanakkale Savaşı şehitlerinin kemiklerini sızlatmamak için ayağa kalkmalıyız. 2019 yılında yapılması muhtemel seçimler için siyasal iktidara karşı toplumsal muhalefetin içinde yan yana olmaktan başka çaremiz yok. Eğer bu topraklarda eşitlik, özgürlük, adalet istiyorsak omuz omuza birlikte olmalıyız" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZLE UĞRAŞMAYACAĞIZ'

Kongrede konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger ise "Türkiye'de 'tek adam'a karşı her şeyi yapacağız. CHP'de de 'tek adam' olmayacak. İzmir'de de 'tek adam' olmayacak. Yeni dönemde yeni üyelik sistemi ve pek çok konuda çalışmalarımız olacak. Belediye başkanlarımızla ilgili yerel yönetimler performans değerleme sistemine geçeceğiz. Birbirimizle uğraşmayacağız" dedi.

CHP Milletvekili Tacettin Bayır da iktidar olmak için kol kola girmeye ihtiyaç olduğunu savundu. Kongrelerde kavga etmeyeceklerini vurgulayan Bayır, şunları söyledi:

"İki pırıl pırıl aday arkadaşımız var. İkisinin de babasıyla siyaset yaptım; ama bizim 34 yıldır yaptığımız siyasette görev ayrışması var. Milletvekili milletvekilliği, belediye başkanlığı yapacak örgüt de başkanını seçecek. Bizim geleneklerimizde örgütün il delegesinin iradesine ipotek koymak diye bir şey yoktur, olmayacak. Bu iki tane pırıl pırıl öz evladımızdan niye milletvekili taraf olmak zorunda kaldım; çünkü bu konuda taraf olmaması gerekenler yani milletvekilleri yani belediye başkanları örgütün işine karıştığı için. Örgüt üzerinde ayak oyunu oynamaya kimsenin hakkı yok. İki gün önce burada bir genel merkez yöneticisi değil, genel başkan danışmanı sıfatıyla buralarda il delegelerini tek tek sorguya çekmeye kalktı. 'Şu adaya oy vereceksiniz' dedi. CHP tarihinde böyle bir şey yok. Ankara'ya döndüğümüzde İzmir milletvekili olarak ona hesap sormamız gerekiyor. Hiç kimse bu kongrede Kemal Kılıçdaroğlu'nu yarıştıramaz. Yarıştırmamalıdır. Bu bir ayrıştırma değil bütünleşme kongresidir. Benim bir daha milletvekili olup olmamamın bir anlamı yok. 2019'da AKP'yi alaşağı edemezseniz ne Tacettin Bayır'ın ne de Aziz Kocaoğlu'nun esamesi kalır."

KONGREDEN NOTLAR

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kongreye gönderdiği mesaj, okunduktan sonra salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Polisin ve özel güvenlik görevlilerinin önlem aldığı salona girenler, tek tek arandı.

Çarşaf liste olacak kongrede ayrıca 654 delegenin 80 kabinde kullanacağı oyların, 8 sandıkta toplanacağı belirtildi. Seçimlerde 30 kişilik il yönetim kurulu, 52 kurultay delegesi ve 9 kişilik il disiplin kurulu belirlenecek. Seçim, çarşaf liste yöntemiyle gerçekleşirken, konuşma süreleri de 5 dakikayla sınırlandırıldı. Seçimde sonucun saat 07.00'de alınması bekleniyor.



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