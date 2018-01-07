CHP'li Tekin: Ahlaksızca operasyonların hepsi boşa çıkacak (3)

'PARTİM İÇİN ÜZÜLDÜM'

Kongre salonundaki gerginliğin ardından verilen arada kürsüye çıkan Utku Gümrükçü, gerginliğin şahsına değil; partiye yönelik olduğunu öne sürdü. 'Deniz Yücel benim kardeşim' diyen Gümrükçü, şöyle konuştu:

"Az önce yapılan olaylar, bana değil; partiye yönelik. Bu saldırıyı yapan kişi de 2015 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için onu şikayet eden kişidir. Birliğimizi, beraberliğimizi, bütünlüğümüzü kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Bir birbirimizi seveceğiz. Saygı göstereceğiz. El ele tutuşup, AKP faşizmine karşı mücadele edeceğiz. Parti içinde barış, parti dışında yarış. Türkiye önemli süreçten geçiyor. Partim için üzüldüm. Burası İzmir demokrasinin beşiği, insan haklarının özgürlüklerin bir arada yaşama kültürünün gelişmiş olduğu bir kent. Atatürk ilkelerine bağlı yaşama tercihini etmiş Türkiye'nin umudu olmuş bir şehir. Önümüzde uzun bir yol var. Büyük mücadele var. 2019'da Türkiye'de hürriyet mi, dikta mı olacak; onun oylaması var. Bu süreçte birbirimize daha sıkı sarılmalı, saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Birleşe birleşe kazanacağız. 2019'da üç büyük seçim var. Yerel seçim, milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı. Biz hep birlikte İzmir'de ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyen bir partidir. Bu salonda sevmediğim, düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Deniz Yücel benim kardeşim. Biz onunla bu süreçte hiç kavga etmedik. Bu kongrede gençlerin yarışması CHP'nin umududur."



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