Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi
İran'da düşen uçakla ilgili soru...
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel, yaşamını yitirdi
Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel,...
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro 4.82 lira düzeyinde
Dolar 3.93 lirayı aştı, euro...
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor
İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor

CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirtti.

CHP'li Tarhan'dan İran'da düşen uçakla ilgili soru önergesi

 CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazasıyla ilgili soru önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vererek, sivil havacılık uzmanlarının düşen Challenger 604 tipi uçak için 'uçan tabut' yorumunda bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor?" dedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, 11 kişinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası sonrası sivil havacılık denetimleri ve uçak bakımları ile ilgili yazılı soru önergesi hazırlayarak konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdı. Tahsin Tarhan yaptığı açıklamada, "Maalesef çok üzücü bir durumla karşılaştık. Bu durumdan bir daha yaşanmaması için dersler çıkarmalıyız. Türkiye'de şirketlere ya da şahıslara ait sivil havacılık hangi düzeyde? Kullanılan jetler hangi sıklıkla denetleniyor? Kullanılan hava araçları daha önce uçuş sırasında problem yaşamış mı? Bunları öğrenmek zorundayız. 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği elim bir kaza sonrasında kader deyip geçmeden, sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalıyız" dedi.

'UÇAK İÇİN UÇAN TABUT YORUMU YAPILIYOR'

Tahsin Tarhan düşen uçakla ilgili 'uçan tabut' yorumlarının yapıldığını belirterek, şu açıklamada bulundu:

"Özellikle sivil havacılık uzmanları düşen Challenger 604 tipi uçak için uçan tabut yorumunu yapıyorlar. Yüksek irtifada hızlanması zor, basınca karşı dirençsiz bir uçak olduğu söyleniyor. Bu durumda Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır. 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor ? Bir daha bu tip üzücü bir olay yaşamak istemiyorsak varsa sorumluları tespit etmek zorundayız. Türk Hava Yolları, pilotlar için mesleğin en üst seviyesidir. Peki diğer hava yollarında ve özel jetlerde çalışan pilotların eğitim ve pilotaj standartlarını belirleyen, pilotları denetleyen kurum hangisidir. Uçuş becerilerini denetleyen kurum ve kuruluşlar hangileridir, bu soruların cevapları en azından bir daha böyle bir olay yaşanmasının önüne geçecektir."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314