CHP'li Tanrıkulu, 19 çocuğun ölümüne neden olan mühimmatları sordu

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır, Hakkari, Şırnak ve Mardin'de terör örgütüne yönelik operasyonlardan arta kalan mühimmatların bugüne kadar 19 çocuğun ölümüne, 36 kişinin ise yaralanmasına neden olduğunu kaydederek, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren CHP'li Sezgin Tanrıkulu, son yıllarda cisim patlamaları ve bu patlamalar sonucu meydana gelen ölümlerde giderek artış yaşandığını, son üç günde bir çocuğun ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olan patlamaların, çatışmalardan arta kalan mühimmat tartışmasını yeniden gündeme getirdiğini ifade etti. Sezgin Tanrıkulu'nun, konuyla ilgili Başbakan Yıldırım'ın yanıtlaması istemiyle istediği sorular şöyle:

"* Son yıllarda cisim patlamaları ve bu patlamalar sonucu meydana gelen ölümlerde giderek artış yaşanması ile son üç günde bir çocuğun ölümüne, bir kişinin ise yaralanmasına neden olan patlamalar göz önüne alındığında, AKP Hükümeti konu ile ilgili gerekli incelemeleri başlatıp, etkili ve somut çözümleri neden belirlememiştir?

* Hakkari, Şırnak, Mardin ve Diyarbakır gibi illerde arta kalan mühimmatlar sonucu son iki yılda 19 çocuğun yaşamını yitirmesi ve 36 kişinin ise yaralanması akabinde, AKP Hükümeti'nin halen inceleme aşamasında olduğu ancak somut adımlar atmadığı iddiası doğru mudur?

* Anılan iddialar ile ilgili olarak AKP Hükümeti tarafından basına ve kamuoyuna açıklama yapılacak mıdır?

* Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arta kalan patlamamış haldeki mühimmatlar ile ilgili olarak, 10 Mart'ta ailesiyle birlikte yaşadığı Güngör Mahallesi'nde yerde bulduğu cismin patlaması sonucu yaşamını yitiren 10 yaşındaki Berat Oktay isimli çocuğun ailesi ile görüşülmüş müdür ya da görüşülecek midir?

* Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 11 Mart tarihinde, Güngör Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki İbrahim Akdağ'ın evinin bahçesini temizlediği sırada bulduğu cisim ile patlaması ve ağır yaralanması akabinde hastanede tedavisine devam edildiği göz önüne alındığında, İbrahim Akdağ ya da ailesi ile görüşülmüş müdür ya da görüşülecek midir?

* 2002- 2018 yılları arasında yıllar bazında 13 Mart tarihi itibarıyla Türkiye genelinde illere göre toplam kaç kişi arta kalan patlamamış haldeki mühimmatların patlaması ile yaralanmış ve kaç kişi yaşamını yitirmiştir? Yaralanan ve yaşamını yitirenlerden kaçı çocuk (yaşları belirtilmek üzere), kaçı yetişkindir?"