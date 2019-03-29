CHP'li Soyer: 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak" dedi.Yenişehir Mahallesi'nde, Konak Belediye Meclis Üyesi Ali Yangir, tarafından düzenlenen 'Roman Şenliği'nde Hamdi Atakay ve orkestrası çaldığı birbirinden haraketli parçalar ile eğlenceli dakikalar yaşattı. Etkinliğe CHP'li Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur da katıldı.'İZMİR'İ RENKLENDİREN SİZSİNİZ'Büyük coşkuyla karşılanan Soyer, sahneye oynayarak çıktı. Roman vatandaşları selamlayarak konuşmasına başlayan Soyer, "Sevgili kardeşim dedi ki; bizim bir milletvekilimiz var, ama yetmiyor. Bende buradan sevgili vekilim ile beraber huzurunuzda söz veriyorum. Sizi 1 Nisan'dan itibaren bir büyükşehir belediye başkanınız olacak, Konak belediye başkanınız olacak. Sevgili kardeşlerim, bizim kampanyadaki sloganımızı hatırlayacaksınız 'Çok renk, çok ses ve çok nefes' sloganımızdaki o çok renk sizsiniz, İzmir'i renklendiren sizsiniz" dedi.'BELEDİYE ANANIZ OLACAK'İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan sonra bir anne gibi ayrım yapmadan çalışmalar yapacağını belirten Soyer, sözlerine şöyle devam etti:"Şimdi bizim bir devlet babamız var ya, bazen devlet baba öfkelenir, sertleşir, kızar ve hatta döver. 1 Nisan'dan itibaren bir belediye ananız olacak, yani evlatları arasında ayrım yapmayan, hepsini birden kucaklayan, hepsine aynı şevkati gösteren ve hepsini ileriye gitmesin için canla başla çalışan bir belediye ananız olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, belediye ana dönemini başlatacak. Bu neden önemli biliyor musunuz, bugüne kadar ihmal edilmiş, unutulmuş, görülmemiş ve duyulmamış roman kardeşlerim bu memleketin öz evlatları olarak yaşayacaklar. Onun için diyoruz ki önce arka sıradan, Tepecikten başlayacağız."'MÜTEAHHİT DEĞİL, SİZ ZENGİN OLACAKSINIZ'Yenişehir Mahallesi'nde kentsel dönüşüm olduğunda vatandaşların karlı çıkacağını ifade eden Soyer, "Kentsel dönüşümü buradan başlatacağız, bu mahallenin ürettiği rant var ya herkesin gözünü üzerine diktiği o rantı size vereceğiz. Bu kentsel dönüşüm müteahhiti değil, sizi zengin edecek. Ama ilk önce çatımız yok dediniz ya, ilk önce bizler o çatıyı kuracağız. Çünkü olağanüstü güzel bir şey yapıyorsunuz, hakikaten her dinlediğimde bir kere daha hayran oluyorum. Bütün arkadaşlarıma onların bu hikayeyi sürdürebilmesi için Büyükşehir Belediyesinin imkanı neyse sonuna kadar zorlayacağız. Bunu bütün kalbimle söylüyorum, şu 1 Nisan sabahını dört gözle bekliyorum. O 1 Nisan sabahı lafı bırakıp çalışmaya başlayacağız ve önce buradan başlayacağız" diye konuştu.



