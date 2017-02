CHP'li Sındır: En çağdaş 10 ülkenin 9'u parlamenter rejimle yönetiliyor

İZMİR, () - CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, referandumla ilgili yaptığı çalışmalarda, "Dünyanın en geri kalmış 10 ülkesinin 9'u bu getirilmek istenen tek adam adını verdiğimiz başkanlıkla yönetiliyor. Dünyanın en gelişmiş 10 ülkesinin 9'u ise parlamenter demokratik rejimle yönetiliyor" dedi.

CHP Genel Sekreteri Sındır, gün boyu süren çalışmalarında Bayındır'da halk buluşmasında, Ödemiş'te köy kahvehanelerinde hemşerilerine seslendi. Sındır, anayasa değişikliği referandumunda 'hayır' oyu verilmesi için destek istedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Anayasa değişikliğini halkımıza iyice anlatmamız gerekiyor" sözlerini hatırlatan Sındır, "Cumhurbaşkanı 'Anayasa değişikliğini halkımıza iyice anlatmamız lazım' dedi. Evetlerin düşük olduğunu bildiği için bunu deme ihtiyacı duydu. Ben diyorum ki; bu Anayasa değişikliğini kime anlatsanız, vatanını, milletini, bayrağını insanını seven, memleketin geleceğini düşünen kime anlatsanız hayır der. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy vermiş seçmen olsun, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy vermiş seçmen olsun kime anlatsanız aklı salim olan her insan hayır der. Bu değişikliği hazırlayanlar dışında herkes hayır der. Yorulmadan bu değişikliği anlatmak ve ikna cabası içinde olmamız gerekiyor" dedi.

"EN GERİ KALMIŞ 10 ÜLKEDEN 9'U BAŞKANLIKLA YÖNETİLİYOR"

Başbakanın "Cumhuriyet baki kalacak" sözlerine de değinen Sındır, "Sayın Başbakan diyor ki 'Cumhuriyet baki kalacak. 1923 yılında Cumhuriyet kurulmuş ve ilelebet yaşayacak' diyor. Güzel. Sayın Başbakan bunun yanında demokrasiyi de söyle, bunun yanında hukuk devleti de yaşayacak de insan hakları da barış ve özgürlükler de olacak de. Bunları söylemiyor sadece Cumhuriyet kalacak. İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Libya'da, Mısır'da Cumhuriyet var. Suriye Arap Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Libya Arap Halk Cemahiriyesi. Buralarda demokrasiden söz edilebilir mi? Dünyanın en geri kalmış 10 ülkesinin 9'u bu getirilen tek adam adı verdiğimiz başkanlıkla yönetiliyor. Dünyanın en çağdaş en gelişmiş 10 ülkesinin 9'u ise parlamenter demokratik rejimle yönetiliyor" diye konuştu.

"BİR KİŞİNİN İKİ DUDAĞINA TESLİM EDİLMEK İSTENİYOR"

Devletin istikbalinin ve istiklalinin bir kişinin iki dudağına teslim edilmek istediğini söyleyen Sındır şöyle konuştu:

"Bu anayasa değişikliği teklifi rejimi değiştiren bir teklif. Bir kişinin iki dudağına devletin istikbalini ve istiklalini teslim eden bir rejimdir. Bu ülkenin ihtiyacı olan 'siyasi ahlak ve etik yasasıdır. Bu ülkenin ihtiyacı olan siyasi partiler kanununun değişmesi. Bu ülkenin ihtiyacı olan seçim kanununun değişmesi, barajın kaldırılmasıdır. Bu Anayasa değişikliği geçerse tek adam olduğu gibi devleti yeniden yapılandırma yetkisine sahip olacak. Nedir bu? Ben Bayındır'ı artık ilçe olarak görmek istemiyorum, Tire'ye bağlıyorum, burası Tire'nin bir mahallesi olsun diyebilir. Tire, Ödemiş ve Bayındır'ı birleştiriyorum Küçük Menderes'teki bütün ilçeleri kaldırıyorum burayı bir il yapıyorum diyebilir. Muhtarlıkların hepsini kaldırıyorum bir daha muhtarlık falan istemiyorum, diyebilir. İzmir, Aydın, Balıkesir, Manisa, Muğla buraları olduğu gibi tek bir il yapıyorum, vilayete dönüştürüyorum, diyebilir. Bunları hepsi Meclis kararı gerektirirdi, kanunla yapılabilirdi. Şimdi her şey bir kişinin iki dudağına teslim edilmek isteniyor."

